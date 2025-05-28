Мбаппе рассказал об эмоциях от первого сезона в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» прокомментировал свой дебютный сезон в клубе.

Это был мой первый сезон в Испании, новый опыт для меня как игрока и как человека, но я очень рад быть здесь, в мадридском «Реале». Мне пришлось адаптироваться к команде, адаптироваться к стране с новым языком, новой культурой. Теперь я чувствую себя очень хорошо в команде, городе и стране, и это видно на поле.