Мбаппе рассказал об эмоциях от первого сезона в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свой дебютный сезон в клубе.
Это был мой первый сезон в Испании, новый опыт для меня как игрока и как человека, но я очень рад быть здесь, в мадридском «Реале». Мне пришлось адаптироваться к команде, адаптироваться к стране с новым языком, новой культурой. Теперь я чувствую себя очень хорошо в команде, городе и стране, и это видно на поле.
Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» в этом сезоне Ла Лиги. «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, набрав 84 очка и уступив титул «Барселоне».