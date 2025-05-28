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Мбаппе рассказал об эмоциях от первого сезона в «Реале»

вчера, 21:20

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свой дебютный сезон в клубе.

Это был мой первый сезон в Испании, новый опыт для меня как игрока и как человека, но я очень рад быть здесь, в мадридском «Реале». Мне пришлось адаптироваться к команде, адаптироваться к стране с новым языком, новой культурой. Теперь я чувствую себя очень хорошо в команде, городе и стране, и это видно на поле.

Мбаппе выиграл «Золотую бутсу» в этом сезоне Ла Лиги. «Реал» занял второе место в чемпионате Испании, набрав 84 очка и уступив титул «Барселоне».

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:37
заодно ездил в Швецию в экстрим-туризм)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:28
Надеюсь что следующий сезон будет ещё лучше и продуктивней для Мбаппе и Реала . Удачи !
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