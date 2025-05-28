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Президент «Урала» оценил победу своей команды над «Ахматом»

вчера, 20:59
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий о победе своей команды в первом стыковом матче с «Ахматом» за право играть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Эмоции будут только положительными. Мы выиграли игру, в которой начало складывалось не в нашу пользу. Мы показали, что в Свердловской области и Екатеринбурге любят футбол. Народ с удовольствием приходит! Сегодня было практически 20 тысяч болельщиков! Я очень рад, что болельщик пришёл и гнал вперёд! Они нам очень помогли. Ребята не могли их подвести.

«Урал» в первом стыковом матче обыграл «Ахмат» со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 31 мая. После матча главный тренер грозненцев Сергей Ташуев покинул свой пост.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:13
Как только глава Чечни охладел к футболу, дела у команды пошли с
Горы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:40
Думал Ахмат ничейку то зацепит. Не срослось... Не все потеряно у них
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:01
Всем мне Урал симпатичен, и стадион и команда, и болельщики, но уж больно Гриша жук неприятен. Из-за него не хочется их в РПЛ
Гость
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