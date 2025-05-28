Президент «Урала» оценил победу своей команды над «Ахматом»

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вчера, 20:59

Президент «Урала» дал комментарий о победе своей команды в первом стыковом матче с «Ахматом» за право играть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

Эмоции будут только положительными. Мы выиграли игру, в которой начало складывалось не в нашу пользу. Мы показали, что в Свердловской области и Екатеринбурге любят футбол. Народ с удовольствием приходит! Сегодня было практически 20 тысяч болельщиков! Я очень рад, что болельщик пришёл и гнал вперёд! Они нам очень помогли. Ребята не могли их подвести.

«Урал» в первом стыковом матче обыграл «Ахмат» со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 31 мая. После матча главный тренер грозненцев покинул свой пост.