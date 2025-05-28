Платини — о Мбаппе: «Он феноменален»

Бывший футболист сборной Франции оценил дебютный сезон в мадридском «Реале».

Мбаппе феноменален. Он забил 42 гола в Ла Лиге, выиграл «Золотую бутсу», он лучший бомбардир Европы. Это означает, что он был хорош. Он играет за команду, у которой выдался не самый удачный сезон. «Реал» тоже стареет. Карьера Карло Анчелотти подходит к концу. Мбаппе – это феномен. Он нападающий, который забивает. Но нужно знать одно: вы либо строите команду под него, либо создаете команду, которая будет хорошо играть. В этом и заключается сложность.