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Платини — о Мбаппе: «Он феноменален»

вчера, 17:31

Бывший футболист сборной Франции Мишель Платини оценил дебютный сезон Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».

Мбаппе феноменален. Он забил 42 гола в Ла Лиге, выиграл «Золотую бутсу», он лучший бомбардир Европы. Это означает, что он был хорош. Он играет за команду, у которой выдался не самый удачный сезон. «Реал» тоже стареет. Карьера Карло Анчелотти подходит к концу. Мбаппе – это феномен. Он нападающий, который забивает. Но нужно знать одно: вы либо строите команду под него, либо создаете команду, которая будет хорошо играть. В этом и заключается сложность.

Килиан Мбаппе провёл 55 матчей за «Реал» в этом сезоне, забил 42 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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Все комментарии
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ 6vrec6qy79gq (раскрыть)
сегодня в 08:58
И что? Каждый сезон выигрывать всё на свете? Так не бывает, тем более, что речь идёт о Ла-Лиге, где есть Барселона, Атлетико и ещё ряд сильных коллективов, не говоря ещё о сильных клубах в Европе...
Ваш укор и ирония не к месту, тем более , что речь идёт о отдельном футболисте.
6vrec6qy79gq
6vrec6qy79gq
вчера в 18:24
Все хорошо, вот только в чемпионате Реал второй. Да и Лига Чемпионов провалена...
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