Платини — о Мбаппе: «Он феноменален»

Бывший футболист сборной Франции Мишель Платини оценил дебютный сезон Килиана Мбаппе в мадридском «Реале».
Мбаппе феноменален. Он забил 42 гола в Ла Лиге, выиграл «Золотую бутсу», он лучший бомбардир Европы. Это означает, что он был хорош. Он играет за команду, у которой выдался не самый удачный сезон. «Реал» тоже стареет. Карьера Карло Анчелотти подходит к концу. Мбаппе – это феномен. Он нападающий, который забивает. Но нужно знать одно: вы либо строите команду под него, либо создаете команду, которая будет хорошо играть. В этом и заключается сложность.
Килиан Мбаппе провёл 55 матчей за «Реал» в этом сезоне, забил 42 мяча и отдал 4 голевые передачи.
Ваш укор и ирония не к месту, тем более , что речь идёт о отдельном футболисте.
Ваш укор и ирония не к месту, тем более , что речь идёт о отдельном футболисте.