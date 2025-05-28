Дьяков высказался о работе Николича в ЦСКА

Бывший защитник «Ростова» рассказал о своём отношении к работе главного тренера ЦСКА , сравнив его с из «Спартака».

Не понимаю, почему у кого-то могли быть выше ожидания от Станковича, чем от Николича перед стартом чемпионата. Николича мы уже знали, он был в «Локомотиве». А о работе Станковича мы знали мало, если не брать тех, кто следил за чемпионатами Италии и Венгрии. Ему по ходу сезона и дифирамбы пели, и увольняли его. Итог: неудовлетворительный результат. Нет медалей, нет Кубка. Но контракт с ним всё равно продлили. Николич же выжал из ЦСКА даже больше максимума с тем подбором игроков, который есть у армейцев. Он ещё и в Суперфинал кубка вышел. Поэтому Николич большой молодец.