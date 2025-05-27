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Оздоев — об итогах чемпионата для «Зенита»: «Клуб будет двигаться вперёд»

вчера, 17:16

Бывший игрок «Зенита» Магомед Оздоев, в настоящее время выступающий за греческий ПАОК, поделился мнением об итогах сезона для питерцев.

Понятно, что это не тот результат, который хотелось для «Зенита». Жалко, что в столетие не выиграли чемпионат. Но думаю, что в целом «Зенит» будет дальше двигаться и забирать титулы. «Зенит» играет в моей карьере самое главное значение, потому что больше всего трофеев я выиграл в этом клубе. Мне приятно, что меня пригласили на матч легенд.

«Зенит» занял второе место в Российской Премьер-Лиге, уступив чемпионский титул «Краснодару».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:19
да хороший результат !
надо настраиваться его повторить !
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:36
Ну Магомеду наверное из Греции видней (со стороны) . )
Гость
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