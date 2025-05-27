Оздоев — об итогах чемпионата для «Зенита»: «Клуб будет двигаться вперёд»

Бывший игрок «Зенита» , в настоящее время выступающий за греческий ПАОК , поделился мнением об итогах сезона для питерцев.

Понятно, что это не тот результат, который хотелось для «Зенита». Жалко, что в столетие не выиграли чемпионат. Но думаю, что в целом «Зенит» будет дальше двигаться и забирать титулы. «Зенит» играет в моей карьере самое главное значение, потому что больше всего трофеев я выиграл в этом клубе. Мне приятно, что меня пригласили на матч легенд.