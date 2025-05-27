Чемпионы расстаются с лидерами раздевалки. «Краснодар» попрощался с тремя игроками

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вчера, 19:02

Незаметно приносили пользу.

Когда минувшим летом «быки» подписали Фёдора Смолова, Юрия Газинского и Юрия Дюпина, ни у кого не было внятного ответа, зачем они нужны и почему именно это – первые трансферы команды. На выходе мы имеем прервавшуюся гегемонию «Зенита» и первый титул «Краснодара» в их клубной истории. Теперь ветераны прощаются с клубом. И сейчас можно сказать – каждый внёс свою лепту в завоевание трофея.

Первый титул для работяги Газинского

Юрий – футболист позднего созревания. Первые годы на взрослом уровне он провёл в российской глубинке – играл в Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, потом оказался в «Торпедо». Когда хавбек перебрался в «Краснодар», это был клуб и близко не таких масштабов. Обычный середняк, который пару лет назад поднялся из Первой лиги и теперь борется за место под солнцем.

Газинский приходил в «Краснодар»-середняк, с этим игроком «быки» впервые попали в топ-5, а потом и сразу в топ-3, впервые сыграли в еврокубках, начали бороться за Лигу чемпионов. Сам полузащитник тем временем попал на радары тренеров сборной России, дебютировал за национальную команду в 27 лет. В итоге Юрий превратился в лидера раздевалки – у человека накопилось восемь сезонов за «Краснодар», он отлично пропитался философией этой команды.

Поэтому, когда появилась необходимость в опытном дядьке-наставнике, первым делом вспомнили о нём. Газинский был верен «быкам» – поэтому раньше его миновали титулы, к 35 годам он не завоевал ни одного трофея. Что ж – лучше поздно, чем никогда.

Смолов был игроком запаса – но заслужил медали по совокупности вклада

Особенно туманной для «Краснодара» была ситуация на острие. «Быки» могли лишиться своей единственной опции на эту позицию – и тогда о титуле не пришлось бы и мечтать. Джон Кордоба – элитный бомбардир, который делает разницу в финальной трети. Защитники любого уровня чувствуют его присутствие – и колумбиец наказывает их за малейшую ошибку. Легионеру всё тяжелее приходилось на юге России – проблемы с логистикой, вытекающие из этого сложности с тренировочным процессом, вдобавок удалённость любых мест развлечения. Это не Москва, где клубы на каждом шагу. И летом Джон был в шаге от ухода – сообщалось, что футболистом предметно интересовался «Спартак».

Качественного сменщика у Кордобы не было – в то же время оказался свободен Смолов. Реноме Фёдора тоже максимально подходило запросам южан. Футболист с краснодарским прошлым, который провёл здесь лучшие годы, неравнодушный к команде. Плюс опытный – значит, и на коротких отрезках сможет Кордобу подменить и уравновесит молодую команду.

Для самого Фёдора это стало благословением. Всё как в случае с Газинским – неудача в борьбе за чемпионство, несколько лет в «Краснодаре». Разве что у форварда хотя бы был шанс уехать в Европу – опомнился слишком поздно. Плюс не дотянулся до команд, которые конкурировали с «Зенитом». С «Локо» не попал – играл неплохо, но на победу в РПЛ не надеялся. «Динамо» подошло ближе всех, хотя и тут вышла осечка по неопытности.

Для Дюпина титул – огромная удача

Летом «Краснодар» был вынужден попрощаться с основным вратарём Матвеем Сафоновым. Воспитанника «быков» пригласил ПСЖ , нельзя было удерживать (теперь голкипер – с чемпионством и Кубком). При этом в клубе уже был подрастающий сменщик – Станислав Агкацев давно был готов к вызову топ-клубом. Всё не было возможности его проверить.

Но Станиславу в любом случае нужна была подстраховка – требовался опытный наставник, который сгладит переход на новый уровень. Юрий же оказался отличной подстраховкой. Это голкипер с большим опытом игры в РПЛ – в то же время не такой качественный, чтобы всерьёз претендовать на статус первого номера в составе вице-чемпиона. Экс-вратарь «Рубина» стал для Агкацева опорой, разгрузил молодого футболиста в Кубке России и без возмущений сидел на скамейке.

Главное вознаграждение для Юрия – чемпионство. При иных раскладах футболист его уровня не мог бы претендовать на титул, но тут совпали потребности «Краснодара», их предшествующий опыт и феноменальный сезон.

У нынешней команды – микроскопическое чемпионское окно

Три подписания, и все – одного характера. Газинского, Смолова и Дюпина приводили, чтобы уравновесить коллектив, сформировать надёжную опору для действующего костяка. На самом деле план был очень ненадёжный в плане борьбы за титул. «Зенит» приучил, что для гегемонии необходимы соответствующие траты, топ-трансферы. «Краснодар» же жил по средствам. Есть крепкий костяк – наконечник Кордоба, плеймейкер Сперцян, «цепной пёс» Черников, столпы обороны Тормена и Коста, новый первый номер Агкацев. Скромно и без излишков. На скамейку не собирали лидеров «Крыльев» и «Локо», не перехватывали игроков конкурента.

И ведь многое сложилось в пользу «Краснодара». Кто знал, что амбиции «Зенита» разрушат чемпионскую команду? Кто знал (хотя никто не удивился), что «Спартак», шикарно завершивший осень, покупкой Гарсии лишит голевого чутья Угальде?

Учитывая всё это, абсолютно ясно – у этой команды очень маленькое чемпионское окошко. Буквально в год-два. И то такое, которое прорубили сами «быки». Теперь старожилы уходят, Са и Батчи, прыгнувшие выше головы, могут вернуться к прежнему среднему уровню, то же самое – с Ленини. Плюс Сперцян довольно давно смотрит в сторону Европы, теперь его тут ничего не держит (хотя появилась дилемма). В уравнении «Краснодара» слишком много неизвестных. С другой стороны, это не проблема трёх ветеранов. Они могут праздновать.