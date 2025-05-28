Российские клубы не смогут выкупить Тюкавина у «Динамо»

В новом контракте нападающего Константина Тюкавина с московским «Динамо» отсутствует опция выкупа для российских клубов, об этом сообщает агент футболиста Алексей Сафонов.
Костя с пяти лет в «Динамо», поэтому мы с ним обсудили и отказались от отступных для российских клубов. В России рассматриваем только «Динамо», одна жизнь — одна команда.
Сегодня Константин продлил свой контракт с командой до 2030 года. Форвард высказал мнение по этому поводу, назвав клуб своим родным домом.
В прошедшем сезоне форвард провёл 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
Да никто много не даст, если до сих пор не дали, тем более сейчас, когда после болезни полная неопределенность. Как бы Тюкавин сейчас не хорохорился, но инстинкт самосохранения еще никто не отменял, в любом возрасте, а последствия такой травмы- всегда будут напоминать о себе... Яркий пример А.Бышовец, который, именно после такой травмы вынужден был уйти из футбола. Это мне рассказывал Вадик Евтушенко. Так это Бышовец, с его то техникой, с его талантом!!!
Да никто много не даст, если до сих пор не дали, тем более сейчас, когда после болезни полная неопределенность. Как бы Тюкавин сейчас не хорохорился, но инстинкт самосохранения еще никто не отменял, в любом возрасте, а последствия такой травмы- всегда будут напоминать о себе... Яркий пример А.Бышовец, который, именно после такой травмы вынужден был уйти из футбола. Это мне рассказывал Вадик Евтушенко. Так это Бышовец, с его то техникой, с его талантом!!!
Вы очень точно подметили- именно реклама, которую создаёт Тюкавину его агент. Тюкавин не вчера пришел в большой футбол, и в принципе, уже мог и должен был обратить на себя внимание из Европы. Ведь по словам, того же Сафонова, у него телефон разрывался из Европы. Так в чем же дело, почему же Костя до сих пор в России?
Тюкавин не того полета форвард, чтобы обратить на себя внимание европейских команд, а в России, кроме Зенита, если верить Сафонову, им никто не интересовался...Ну а после такой травмы, сомневаюсь в светлом будущем Тюкавина, даже в России...
Вы очень точно подметили- именно реклама, которую создаёт Тюкавину его агент. Тюкавин не вчера пришел в большой футбол, и в принципе, уже мог и должен был обратить на себя внимание из Европы. Ведь по словам, того же Сафонова, у него телефон разрывался из Европы. Так в чем же дело, почему же Костя до сих пор в России?
Тюкавин не того полета форвард, чтобы обратить на себя внимание европейских команд, а в России, кроме Зенита, если верить Сафонову, им никто не интересовался...Ну а после такой травмы, сомневаюсь в светлом будущем Тюкавина, даже в России...