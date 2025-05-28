Российские клубы не смогут выкупить Тюкавина у «Динамо»

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вчера, 17:21

В новом контракте нападающего с московским «Динамо» отсутствует опция выкупа для российских клубов, об этом сообщает агент футболиста .

Костя с пяти лет в «Динамо», поэтому мы с ним обсудили и отказались от отступных для российских клубов. В России рассматриваем только «Динамо», одна жизнь — одна команда.

Сегодня Константин продлил свой контракт с командой до 2030 года. Форвард высказал мнение по этому поводу, назвав клуб своим родным домом.

В прошедшем сезоне форвард провёл 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.