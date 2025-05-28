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Российские клубы не смогут выкупить Тюкавина у «Динамо»

вчера, 17:21

В новом контракте нападающего Константина Тюкавина с московским «Динамо» отсутствует опция выкупа для российских клубов, об этом сообщает агент футболиста Алексей Сафонов.

Костя с пяти лет в «Динамо», поэтому мы с ним обсудили и отказались от отступных для российских клубов. В России рассматриваем только «Динамо», одна жизнь — одна команда.

Сегодня Константин продлил свой контракт с командой до 2030 года. Форвард высказал мнение по этому поводу, назвав клуб своим родным домом.

В прошедшем сезоне форвард провёл 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:37, ред.
Анатолий Кандауров.

Вы очень точно подметили- именно реклама, которую создаёт Тюкавину его агент. Тюкавин не вчера пришел в большой футбол, и в принципе, уже мог и должен был обратить на себя внимание из Европы. Ведь по словам, того же Сафонова, у него телефон разрывался из Европы. Так в чем же дело, почему же Костя до сих пор в России?
Тюкавин не того полета форвард, чтобы обратить на себя внимание европейских команд, а в России, кроме Зенита, если верить Сафонову, им никто не интересовался...Ну а после такой травмы, сомневаюсь в светлом будущем Тюкавина, даже в России...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:12
Лично у меня очень большие сомнения в реальной "звездности" Тюкавина. Больше напускного, если хотите рекламного. Я не думаю, что кто-то из серьезных клубов (топ-6 РПЛ) мечтает о нем. После крестов как минимум полгода идет адаптация, дальше набор формы и возможны варианты. И если уже сейчас такие разговоры ведутся, то дела его не особо радужны. Конечно, ему здоровья, как и всем , но дифирамбы петь не стоит
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:35
Не только Бышовец, Володя. Наш, А.Паров, в кубковой игре с Торпедо в 1978г., получил похожую травму, в столкновении с В.Сахаровым, после чего, почти год не играл, а когда подлечился, как раньше, качественно, уже играть не смог и его отчислили из Динамо. После таких травм, очень сложно играть в прежний футбол...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:27
Приветствую Виктор! Так в том то и дело. Где Бышовец и где Костя
Capral
Capral
вчера в 19:09, ред.
    Capral
    Capral
    вчера в 18:52
    Чтобы человек, который, якобы болеет за клуб, ничего о нем не знал, никогда не вспомнил памятные матчи, ничего не видел из советского периода, ну как такое может быть... Я видел много игр Динамо и в Киеве на стадионе и по телеку. Много читал различных изданий, многим интересовался в советское время. А вот, кое-кому и вспомнить нечего, но при этом- сколько самомнения.))) Непонятно только откуда...
    баск
    баск
    вчера в 18:44
    Это я знаю, с кем дело имею, причём настолько хорошо, что ты даже не представляешь)
    Capral
    Capral
    вчера в 18:42
    Ага, ну конечно, а то я не знаю, с кем дело имею...)))
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 18:26
    Привет, Володя!!!
    Да никто много не даст, если до сих пор не дали, тем более сейчас, когда после болезни полная неопределенность. Как бы Тюкавин сейчас не хорохорился, но инстинкт самосохранения еще никто не отменял, в любом возрасте, а последствия такой травмы- всегда будут напоминать о себе... Яркий пример А.Бышовец, который, именно после такой травмы вынужден был уйти из футбола. Это мне рассказывал Вадик Евтушенко. Так это Бышовец, с его то техникой, с его талантом!!!
    Capral
    Capral
    вчера в 17:57
      Capral
      Capral
      вчера в 17:42
        баск
        баск
        вчера в 17:30
        Этой опции и раньше не было.
        Сумма евровыкупа тоже осталась прежней- двадцатка.
        Так что изменений параметров в контракте нет, просто удлиннили его срок.
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 17:23
        Денег много Зенит даст и тяжело будет устоять. И не обязательно Зенит
        Гость
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