Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Тюкавин — о своём контракте с «Динамо»: «Здесь мой родной дом»

вчера, 17:15

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своём новом контракте с клубом.

В «Динамо» я уже больше 17 лет, с пятилетнего возраста. Это мой родной дом, где я вырос и стал тем Костей Тюкавиным, которого вы знаете. Рад, что в клубе видят: «Динамо» для меня не просто место работы, а нечто гораздо большее. Благодарю руководителей «Динамо» за поддержку и оценку моего труда. Мы продлили контракт в очень непростое для меня время, когда прохожу долгое восстановление после травмы. Громких обещаний давать не хочу, но моя мечта и наша общая с командой, клубом и болельщиками цель на ближайшие годы — трофеи.

В прошедшем сезоне форвард провёл 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Фиорентина» продлила контракт с техническим директором
Вчера, 16:38
Официально«Рубин» продлил контракт с Ивановым
Вчера, 15:49 Видео
В «Локомотиве» рассказали о переговорах по продлению контракта Батракова
Вчера, 15:11
Официально«Динамо» продлило контракт с Тюкавиным
Вчера, 13:48 Видео
«Болонья» близка к продлению контракта с Итальяно
Вчера, 12:19
«Барселона» продлит контракт с Берналем
Вчера, 10:30
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:53
Стал тем Костей Тюкавиным, которого вы знаете. Во блин даёт. А кем стал Тюкавин и кто и где его знает? Папу твоего знаю, отлично помню, видел , и в мире его знают. Заслуженный, Именитый хоккеист!!! А тебя, дружок, пока еще никто не знает, a чтоб узнали надо заслужить...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:23
Хорошо если это не пустые слова
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 