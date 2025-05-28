Тюкавин — о своём контракте с «Динамо»: «Здесь мой родной дом»

Нападающий московского «Динамо» высказался о своём новом контракте с клубом.

В «Динамо» я уже больше 17 лет, с пятилетнего возраста. Это мой родной дом, где я вырос и стал тем Костей Тюкавиным, которого вы знаете. Рад, что в клубе видят: «Динамо» для меня не просто место работы, а нечто гораздо большее. Благодарю руководителей «Динамо» за поддержку и оценку моего труда. Мы продлили контракт в очень непростое для меня время, когда прохожу долгое восстановление после травмы. Громких обещаний давать не хочу, но моя мечта и наша общая с командой, клубом и болельщиками цель на ближайшие годы — трофеи.