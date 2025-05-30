Объявлены арбитры, которые обслужат ответные стыковые матчи за выход в РПЛ

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вчера, 12:21

Российский футбольный союз назначил арбитров на ответные стыковые матчи за право выступить в Российской Премьер-Лиге.

Матч «Пари НН» против «Сочи» обслужит бригада . На встречу «Ахмата» с «Уралом» назначен .

Полный список арбитров:

«Пари НН» – «Сочи»: главный судья – Артём Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Урал»: главный судья – Сергей Иванов. Помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Мацюра.

Ответные стыковые матчи состоятся 31 мая. В первых матчах победы одержали екатеринбургский «Урал» и нижегородский «Пари НН».