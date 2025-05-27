Назначены арбитры на первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ

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вчера, 12:25

Опубликован список назначений арбитров на первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне 2025/2026.

28 мая (среда)

«Урал» – «Ахмат»: судья – , помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи» – «Пари НН»: судья – , помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Виктор Кулагин.