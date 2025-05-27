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Назначены арбитры на первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ

вчера, 12:25

Опубликован список назначений арбитров на первые стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне 2025/2026.

28 мая (среда)

«Урал» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи» – «Пари НН»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Виктор Кулагин.

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альсато
альсато
вчера в 13:16
Ну значит так...я хочу знать ВСЕХ поименно в комиссии, кто назначает арбитров на стыковые матчи!))))
a-league
a-league
вчера в 12:50
Карасёв назначен под конкретную задачу затаскивания Сочи обратно в ПЛ.
С вероятностью 99% с Пари НН можно прощаться
Гость
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