Трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на это лето сократили

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вчера, 17:16

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» будет выделен трансферный бюджет на лето в размере около 100 млн фунтов.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» по-прежнему поддерживает португальского специалиста, несмотря на поражение команды в финальном матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом». Футбольный департамент «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Аморим провёл полноценную предсезонную подготовку и укрепил состав.

Ранее сообщалось, что в случае победы в финале Лиги Европы и выхода в Лигу чемпионов на трансферы будет выделено 200 млн фунтов.