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Трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на это лето сократили

вчера, 17:16

Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Рубену Амориму будет выделен трансферный бюджет на лето в размере около 100 млн фунтов.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» по-прежнему поддерживает португальского специалиста, несмотря на поражение команды в финальном матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом». Футбольный департамент «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы Аморим провёл полноценную предсезонную подготовку и укрепил состав.

Ранее сообщалось, что в случае победы в финале Лиги Европы и выхода в Лигу чемпионов на трансферы будет выделено 200 млн фунтов.

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Все комментарии
AleS
AleS
вчера в 21:42
Какое же МЮ днище, диву даюсь просто...
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:09
Понятное дело, что выделять огромные деньги из года в год Рэтклифф не станет, тем более учитывая отвратительные результаты команды, но с другой стороны, что Амориму делать с этим составом??? Да, 100 млн это большие деньги и я уже тут писал как работает структура трансферов, но так же важно, из каких чемпионатов будут подписаны игроки!!! В Италии и Испании например у многих игроков прописанны отступные, которые обязательно нудно оплатить одним переводом, поэтому МЮ лучше искать игроков из АПЛ или Лиги 1, так можно будет подписать больше игроков
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:55
Так Тогда лучше вообще не давать денег на покупки игроков
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:38
есть и позитив для Рэтклиффа. его Ницца будет в ЛЧ)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:33
Аморим должен доказать что он тренер уровня АПЛ.
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:25
Чем меньше денег, тем меньше шлака купят, от которого следующему тренеру придется избавляться)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:26
Один матч минус 100 млн фунтов.. Дороговато однако
Вещий
Вещий
вчера в 17:21
Итак все было не ах, теперь еще хуже будет..
Гость
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