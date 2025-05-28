«Манчестер Юнайтед» уступил сборной звёзд АСЕАН в товарищеском матче

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вчера, 18:34

«Манчестер Юнайтед» начал азиатское турне с поражения — в товарищеском матче англичане уступили команде звёзд АСЕАН со счётом 0:1. Встреча прошла в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Единственный мяч в матче был забит на 71-й минуте. Несмотря на статус контрольного матча, поражение вызвало удивление среди болельщиков «Юнайтед».

Следующий матч в рамках турне манкунианцы проведут 30 мая против команды из Гонконга.