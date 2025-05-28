«Манчестер Юнайтед» уступил сборной звёзд АСЕАН в товарищеском матче

«Манчестер Юнайтед» начал азиатское турне с поражения — в товарищеском матче англичане уступили команде звёзд АСЕАН со счётом 0:1. Встреча прошла в Куала-Лумпуре, Малайзия.
Единственный мяч в матче был забит на 71-й минуте. Несмотря на статус контрольного матча, поражение вызвало удивление среди болельщиков «Юнайтед».
Следующий матч в рамках турне манкунианцы проведут 30 мая против команды из Гонконга.
Болельщикам МЮ пора удивляться победам клуба, а поражения это уже норма, даже от асеан.
Болельщикам МЮ пора удивляться победам клуба, а поражения это уже норма, даже от асеан.
Болельщики удивились, что МЮ проиграл не разгромно? 🤔
Болельщики удивились, что МЮ проиграл не разгромно? 🤔