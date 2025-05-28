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«Манчестер Юнайтед» уступил сборной звёзд АСЕАН в товарищеском матче

вчера, 18:34

«Манчестер Юнайтед» начал азиатское турне с поражения — в товарищеском матче англичане уступили команде звёзд АСЕАН со счётом 0:1. Встреча прошла в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Единственный мяч в матче был забит на 71-й минуте. Несмотря на статус контрольного матча, поражение вызвало удивление среди болельщиков «Юнайтед».

Следующий матч в рамках турне манкунианцы проведут 30 мая против команды из Гонконга.

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Ман Юнайтед
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:09
Не знаю кто таеие асеани, но меня большп удивляет удиаление болельщиков, что МЮ в очередной раз проиграли.
Болельщикам МЮ пора удивляться победам клуба, а поражения это уже норма, даже от асеан.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:23
Интересно, кто у Рубенки в этот раз окажется виноват? Опять Гарначо? Теперь, мало того, что заставит искать новый клуб аргентинца, так еще и проклянёт его в третьем колене. Или выберет нового козла отпущения. Сам тренер конечно же всё делает правильно, и ошибаться не может априори, он же главный...
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 18:51
Впрочем ничего нового. Глейзеры уверенно пробивают дно
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:46
Несмотря на статус контрольного матча, поражение вызвало удивление среди болельщиков «Юнайтед».

Болельщики удивились, что МЮ проиграл не разгромно? 🤔
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