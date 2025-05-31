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Луис Энрике высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов

вчера, 19:12
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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов:

Я считаю, что нам повезло – мы можем сыграть в самом важном матче, в котором только может участвовать клубная команда, в финале Лиги чемпионов. Нам предстоит встреча с очень сильным соперником, и мы должны наслаждаться этим моментом. Наша цель, как всегда, – подготовиться к матчу наилучшим образом, чтобы быть лучшей командой на поле. Чтобы этого достичь, нам нужно контролировать мяч – другого способа просто нет. Мы знаем, что «Интер» тоже хорошо прессингует, поэтому мы подготовили все возможные варианты, как затруднить им игру. У нас есть свой стиль, у них – свой, и я считаю, что ключевым моментом станет способность адаптироваться к ходу игры и иметь запасные планы.

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catal
catal
вчера в 19:27
ДНК Барселоны строит могущественные тактические планы.
Важнее будет то, назначен ли на матч Шимон Марциняк или же это будет кто-то другой. Все остальные не футбольные факторы на результат не повлияют.
Гость
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