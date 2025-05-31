Луис Энрике высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов

Главный тренер ПСЖ высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов:

Я считаю, что нам повезло – мы можем сыграть в самом важном матче, в котором только может участвовать клубная команда, в финале Лиги чемпионов. Нам предстоит встреча с очень сильным соперником, и мы должны наслаждаться этим моментом. Наша цель, как всегда, – подготовиться к матчу наилучшим образом, чтобы быть лучшей командой на поле. Чтобы этого достичь, нам нужно контролировать мяч – другого способа просто нет. Мы знаем, что «Интер» тоже хорошо прессингует, поэтому мы подготовили все возможные варианты, как затруднить им игру. У нас есть свой стиль, у них – свой, и я считаю, что ключевым моментом станет способность адаптироваться к ходу игры и иметь запасные планы.