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Дембеле поделился мнением об уходе Мбаппе

сегодня, 08:28
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле перед финалом Лиги чемпионов против «Интера» ответил на вопрос про уход Килиана Мбаппе из команды и оценил шансы ПСЖ на победу.

Возможно, с Килианом в составе мы были бы более сильной командой. Этого никто не узнает. Но у Мбаппе была мечта играть в «Реале», а ПСЖ пошёл своим путём. Мы сосредоточены только на себе. Сегодняшний соперник «Интер» — очень сильная команда, у них сыгранный состав, они играют вместе уже 4-5 лет. Нам важно быть сконцентрированными до самого конца.

Дембеле является главным фаворитом на «Золотой мяч» в этом сезоне. За ПСЖ он провёл 44 матча во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал 13 результативных передач. «Пари Сен-Жермен» сыграет в финале Лиги чемпионов сегодня, 31 мая, против итальянского «Интера».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 3erdjyufsbb3 (раскрыть)
сегодня в 09:08
А вдруг эти события взаимосвязаны! В смысле, ушёл Мбаппе- взяли Лигу чемпионов. Если возьмут, конечно...
протон
протон
сегодня в 08:52
Главное - везде добавлять "возможно" и "наверное".
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:50, ред.
Думаю сегодня все фанаты Барсы будут болеть за Интер, победа Интера будет означать- что ЗМ возьмёт Рафинья или Ямаль. Победа Псж- Дембеле
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:34
Думаю что черепашка еще выиграет в своей карьере ЛЧ, ну а пока делаю ставку на ПСЖ.
3erdjyufsbb3
3erdjyufsbb3
сегодня в 08:31
Будет прикольно, если Мбаппе ушел из команды победителя Лиги Чемпионов.
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