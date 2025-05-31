Дембеле поделился мнением об уходе Мбаппе

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сегодня, 08:28

Нападающий «Пари Сен-Жермен» перед финалом Лиги чемпионов против «Интера» ответил на вопрос про уход из команды и оценил шансы ПСЖ на победу.

Возможно, с Килианом в составе мы были бы более сильной командой. Этого никто не узнает. Но у Мбаппе была мечта играть в «Реале», а ПСЖ пошёл своим путём. Мы сосредоточены только на себе. Сегодняшний соперник «Интер» — очень сильная команда, у них сыгранный состав, они играют вместе уже 4-5 лет. Нам важно быть сконцентрированными до самого конца.