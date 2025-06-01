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Тер Штеген отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Барселоны»

вчера, 15:35

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался относительно слухов о своем потенциальном уходе из каталонского клуба.

Со мной никто не общался. Я уверен, что в следующем году останусь в «Барселоне». Это один из крупнейших клубов, и конкуренция здесь — норма. Для меня ничего не изменится. Я с нетерпением жду нового сезона с молодой, динамичной и амбициозной командой.

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Все комментарии
Эксперт Футбола
Эксперт Футбола
вчера в 22:33
Барсе нужен конечно кипер на данный момент ... но даже не знаю кого ... могут конечо Аргентинца взять на сезончик ну два ... Мартинеса !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:20
Жоан Гарсия возможно, будет первым номером Барсы.
так решил Флик. и со спортивной точки зрения тренер прав.
результаты команды должны быть на первом месте и Флик это доказал в этом сезоне своими трофеями с командой.
удачи тер Штегену и спасибо за те годы в Барсе.
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