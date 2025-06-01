Тер Штеген отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Барселоны»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался относительно слухов о своем потенциальном уходе из каталонского клуба.
Со мной никто не общался. Я уверен, что в следующем году останусь в «Барселоне». Это один из крупнейших клубов, и конкуренция здесь — норма. Для меня ничего не изменится. Я с нетерпением жду нового сезона с молодой, динамичной и амбициозной командой.
так решил Флик. и со спортивной точки зрения тренер прав.
результаты команды должны быть на первом месте и Флик это доказал в этом сезоне своими трофеями с командой.
удачи тер Штегену и спасибо за те годы в Барсе.
так решил Флик. и со спортивной точки зрения тренер прав.
результаты команды должны быть на первом месте и Флик это доказал в этом сезоне своими трофеями с командой.
удачи тер Штегену и спасибо за те годы в Барсе.