Тер Штеген отреагировал на слухи о своём возможном уходе из «Барселоны»

Вратарь «Барселоны» высказался относительно слухов о своем потенциальном уходе из каталонского клуба.

Со мной никто не общался. Я уверен, что в следующем году останусь в «Барселоне». Это один из крупнейших клубов, и конкуренция здесь — норма. Для меня ничего не изменится. Я с нетерпением жду нового сезона с молодой, динамичной и амбициозной командой.