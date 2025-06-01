Завтра «Манчестер Юнайтед» подпишет нападающего сборной Бразилии

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сегодня, 13:28

Ожидается, что завтра «Манчестер Юнайтед» подпишет нападающего «Вулверхэмптона» и сборной Бразилии . В ближайшие часы игрок пройдёт медицинский осмотр. Контракт будет рассчитан до лета 2030 года и будет иметь опцию продления на год. Данный трансфер обойдётся «Манчестер Юнайтед» в 70 миллионов евро, сумма будет выплачена тремя траншами. Сообщается, что Кунья просит десятый номер в новой команде.

Напомним, 26-летний форвард перешёл в «Вулверхэмптон» из «Атлетико» в январе 2023 года. В прошедшем сезоне Кунья сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш не хочет переходить в «Манчестер Юнайтед».