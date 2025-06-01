ПСЖ согласовал контракт с Мастантуоно, которого хотел подписать «Реал»

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сегодня, 15:01

ПСЖ согласовал условия личного контракта с полузащитником «Ривер Плейта» и сборной Аргентины до 20 лет до лета 2030 года. Данный трансфер обойдётся парижанам в 45 миллионов евро. «Ривер Плейт» настаивает, чтобы Мастантуоно остался в аргентинском клубе в аренде до декабря текущего года. Стоит отметить, что на игрока также претендовали «Реал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Мастантуоно — воспитанник «Ривер Плейта». Его контракт с клубом действует до декабря 2026 года. В текущем сезоне 17-летний атакующий полузащитник сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 4 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 15 миллионов евро.