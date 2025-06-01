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«Байер» согласовал трансфер вратаря «Брентфорда» Флеккена

сегодня, 13:09

«Байер» согласовал трансфер вратаря «Брентфорда» Марка Флеккена. Сумма сделки составит 10 миллионов евро. В ближайшее время игрок пройдёт медицинское обследование.

Напомним, Флеккен перешёл в «Брентфорд» из «Фрайбурга» в июле 2023 года. В прошедшем сезоне 31-летний голкипер сыграл 37 матчей в АПЛ (55 пропущенных мячей и 8 игр на ноль) и 2 матча в Кубке английской лиги (4 пропущенных мяча). Портал Transfermarkt оценивает голландца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Байера» Флориан Вирц близок к переходу в «Ливерпуль».

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Вещий
Вещий
сегодня в 13:43
Думаю что руководство просчитали все наперед и новый тренер в курсе всего этого.
Гость
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