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Оливер Кан решил не покупать «Бордо»

сегодня, 09:44

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан рассказал источнику о том, что отказался от приобретения «Бордо».

Экс-футболист ранее объявил о своих намерениях по покупке французского клуба.

Этой зимой я решил рассмотреть возможность стать новым владельцем «Бордо». В январе 2025 года я направил официальное предложение нынешнему владельцу, позже сопроводив его доказательством наличия средств, а затем представил предложение получателю.

Однако в свете финансовой, операционной и юридической информации, которая была наконец предоставлена ​​нам в конце прошлой недели, мы решили не вкладывать около 50 миллионов евро, предусмотренных в нашем плане, чтобы позволить «Бордо» вернуть себе законное место в Лиге 1.

Поэтому с большим разочарованием, несмотря на обширную подготовительную работу и строгий анализ, мы приняли тщательно обдуманное решение не продолжать наш план поглощения. Мы продолжим изучать способы внести значительный вклад в развитие футбола. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность Кристине Бост, президенту Métropole, и её команде, а также Пьеру Урмику, мэру Бордо, за их открытость и конструктивный диалог, который мы вели вместе. Наконец, мы хотели бы поблагодарить тысячи болельщиков «жирондинцев», которые присылали мне и моей команде сообщения в течение последних нескольких месяцев. Ваша страсть и преданность этому клубу необыкновенны.

Мы продолжим следить за прогрессом «Бордо» и искренне желаем клубу всяческих успехов в будущем.

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Все комментарии
AKH
AKH
сегодня в 10:32
Черт подери этих жидофранцузов... Нет что бы выложить несчастные 100 лямов из миллиардных состояний и спасти клуб с историей.. Оливер Кан должен это делать? Просто не доходит до меня. То есть очень даже доходит. Все эти богачи просто не французы и следовательно им нас.....ть.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:12
И в этой ситуации больше всего обидно простым болельщикам клуба . Их сначала обнадёжили , а потом цинично похвалили - "Ваша страсть и преданность этому клубу необыкновенны". "Мы продолжим следить за прогрессом «Бордо»" - "ну а вы держитесь"....
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