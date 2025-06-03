Оливер Кан решил не покупать «Бордо»

Бывший вратарь сборной Германии рассказал источнику о том, что отказался от приобретения «Бордо».

Экс-футболист ранее объявил о своих намерениях по покупке французского клуба.

Этой зимой я решил рассмотреть возможность стать новым владельцем «Бордо». В январе 2025 года я направил официальное предложение нынешнему владельцу, позже сопроводив его доказательством наличия средств, а затем представил предложение получателю.

Однако в свете финансовой, операционной и юридической информации, которая была наконец предоставлена ​​нам в конце прошлой недели, мы решили не вкладывать около 50 миллионов евро, предусмотренных в нашем плане, чтобы позволить «Бордо» вернуть себе законное место в Лиге 1.

Поэтому с большим разочарованием, несмотря на обширную подготовительную работу и строгий анализ, мы приняли тщательно обдуманное решение не продолжать наш план поглощения. Мы продолжим изучать способы внести значительный вклад в развитие футбола. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность Кристине Бост, президенту Métropole, и её команде, а также Пьеру Урмику, мэру Бордо, за их открытость и конструктивный диалог, который мы вели вместе. Наконец, мы хотели бы поблагодарить тысячи болельщиков «жирондинцев», которые присылали мне и моей команде сообщения в течение последних нескольких месяцев. Ваша страсть и преданность этому клубу необыкновенны.

Мы продолжим следить за прогрессом «Бордо» и искренне желаем клубу всяческих успехов в будущем.