ФИФА проверит контракт Анчелотти с Бразилией из-за комиссии агента

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вчера, 08:30

ФИФА уведомила Бразильскую конфедерацию футбола о необходимости расследования возможного нарушения регламента о футбольных агентах при найме на пост главного тренера сборной Бразилии. Речь идёт о предусмотренной комиссии в размере 1,2 млн евро для его агента Диего Фернандеса.

По информации источника, Фернандес оказывал агентские услуги, не имея действующей лицензии на такую деятельность. ФИФА запросила у бразильцев официальные контакты Диего Фернандеса, а также любые формы переписки, касающиеся контракта. К тому же — копии всех платежей, произведённых Бразильской конфедерацией в связи с подписанием соглашения.

Анчелотти подписал контракт со сборной Бразилии 12 мая 2025 года. Итальянский специалист будет готовить команду к предстоящему чемпионату мира-2026.