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ФИФА проверит контракт Анчелотти с Бразилией из-за комиссии агента

вчера, 08:30

ФИФА уведомила Бразильскую конфедерацию футбола о необходимости расследования возможного нарушения регламента о футбольных агентах при найме Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии. Речь идёт о предусмотренной комиссии в размере 1,2 млн евро для его агента Диего Фернандеса.

По информации источника, Фернандес оказывал агентские услуги, не имея действующей лицензии на такую деятельность. ФИФА запросила у бразильцев официальные контакты Диего Фернандеса, а также любые формы переписки, касающиеся контракта. К тому же — копии всех платежей, произведённых Бразильской конфедерацией в связи с подписанием соглашения.

Анчелотти подписал контракт со сборной Бразилии 12 мая 2025 года. Итальянский специалист будет готовить команду к предстоящему чемпионату мира-2026.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 14:01
Анчи неисправим. И снова какой-то метод ухода от налогов.
112910415
112910415
вчера в 13:47
Эх, обдерут беднягу...
.
альсато
альсато ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:27
да дело в том, что каждый тренер национальных Сборных-подписывает соглашение по ЭТИКЕ с ФИФА!
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:24
так оно и есть!...роль курьера по перевозки "тугриков")))))
протон
протон
вчера в 12:05
ФИФА настолько коррумпированная/жадная организация, что не пропустит ни копейки мимо себя. Напридумывали кучу дипломов, сертификатов только благодаря которым люди в футболе могут работать с деньгами. Мужик помог тренеру договорится с федерацией, помог с документами, ну и получил за это деньги, ФИФА то тут при чём вообще? Но они же это никогда не примут, так как любые, точнее все деньги которые крутятся в футболе должны быть под надзором ФИФА и от каждого перевода они должны откусить свой не малый кусок.
Шуnя771
Шуnя771 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 09:58
Да агент задержался в Бразилии..., небось с местными девчонками устроил разогревочный карнавал...))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:55
Вот что сделает агент бех "хозяина"?
Да ровным счетом ничего и вряд ли к нему из Бразильской федерации футбола обращался по этому поводу...
На таком уровне походу агенты выполняют роль почтальонов.
Самые высокооплачиваемые ...
Шуnя771
Шуnя771 ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 09:52
Сразу видно человека с размахом!)
А мну бы не отказался и от сотки!))
sxjtedeyktn8
sxjtedeyktn8
вчера в 09:24
Без бюрократии сейчас футбол не футбол.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:12
Многие на Соккере тоже советовали Анчелотти возглавить Бразилию. Можно каждому хотя бы по 0,1 млн. евро? 🤔
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:10
Наверное ФИФА не перепало и вот теперь будут прессовать)))
drug01
drug01
вчера в 09:06
Фифа всюду ищет себе прибыль!
q76tb9y44vzg
q76tb9y44vzg
вчера в 09:04
Не хило так агент заработал.
Принц подвала
Принц подвала
вчера в 08:37
Инфантино проголодался, ищет где бы повкуснее кусок хапнуть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:34
Да куда уж без проверки ФИФА...)
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