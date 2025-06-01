УЕФА заплатит ПСЖ более 148 миллионов евро

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сегодня, 11:49

Стало известно, сколько призовых денег заработали клубы за участие в еврокубках под эгидой УЕФА . Вашему вниманию представлен топ-20 данного списка:

1. ПСЖ — 148, 4 млн евро.

2. «Интер» — 136,6 млн евро.

3. «Арсенал» — 117 млн евро.

4. «Барселона» — 116,6 млн евро.

5. «Бавария» — 105,9 млн евро.

6. «Боруссия» Дортмунд — 102,2 млн евро.

7. «Реал» — 101,8 млн евро.

8. «Ливерпуль» — 98,1 млн евро.

9. «Байер» — 87,1 млн евро.

10. «Атлетико» — 84,9 млн евро.

11. «Астон Вилла» — 83,7 млн евро.

12. «Лилль» — 78,7 млн евро.

13. «Манчестер Сити» — 76,2 млн евро.

14. «Бенфика» — 71,4 млн евро.

15. «Аталанта» — 67,1 млн евро.

16. «Ювентус» — 66,4 млн евро.

17. ПСВ — 65,3 млн евро.

18. «Фейеноорд» — 64,8 млн евро.

19. «Милан» — 61,4 млн евро.

20. «Брюгге» — 60,9 млн евро.