УЕФА заплатит ПСЖ более 148 миллионов евро

Стало известно, сколько призовых денег заработали клубы за участие в еврокубках под эгидой УЕФА. Вашему вниманию представлен топ-20 данного списка:
1. ПСЖ — 148, 4 млн евро.
2. «Интер» — 136,6 млн евро.
3. «Арсенал» — 117 млн евро.
4. «Барселона» — 116,6 млн евро.
5. «Бавария» — 105,9 млн евро.
6. «Боруссия» Дортмунд — 102,2 млн евро.
7. «Реал» — 101,8 млн евро.
8. «Ливерпуль» — 98,1 млн евро.
9. «Байер» — 87,1 млн евро.
10. «Атлетико» — 84,9 млн евро.
11. «Астон Вилла» — 83,7 млн евро.
12. «Лилль» — 78,7 млн евро.
13. «Манчестер Сити» — 76,2 млн евро.
14. «Бенфика» — 71,4 млн евро.
15. «Аталанта» — 67,1 млн евро.
16. «Ювентус» — 66,4 млн евро.
17. ПСВ — 65,3 млн евро.
18. «Фейеноорд» — 64,8 млн евро.
19. «Милан» — 61,4 млн евро.
20. «Брюгге» — 60,9 млн евро.
Отметим, что «Тоттенхэм», как победитель Лиги Европы, получит от УЕФА 45,4 млн евро. «Челси», как победитель Лиги конференций, заработал 22 млн евро.
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