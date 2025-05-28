Агент Джикии отреагировал на новость о том, что «Химкам» не дали лицензию

Футбольный агент , представляющий интересы защитника «Химок» , сообщил, что он и его клиент проведут встречу с руководством подмосковного клуба после новости об отказе в выдаче лицензии.

Для досконального понимания в любом случае нам нужно встретиться с руководством «Химок» и проговорить ситуацию. В зависимости от этой встречи уже дальше будут приняты решения: подаём мы в Палату (по разрешению споров РФС ) или всё-таки найдём решение в этом вопросе, что касается финансовых задолженностей. С руководством в принципе периодически общались. У них была надежда, что так или иначе они смогут решить этот вопрос. Скажем так, у них была уверенность, что они смогут решить вопрос. Не самая хорошая ситуация. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Будем заниматься этим вопросом. Все контакты последнюю неделю сводились к тому, что они просили дождаться решения по апелляции.