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Агент Джикии отреагировал на новость о том, что «Химкам» не дали лицензию

вчера, 13:24

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, сообщил, что он и его клиент проведут встречу с руководством подмосковного клуба после новости об отказе в выдаче лицензии.

Для досконального понимания в любом случае нам нужно встретиться с руководством «Химок» и проговорить ситуацию. В зависимости от этой встречи уже дальше будут приняты решения: подаём мы в Палату (по разрешению споров РФС) или всё-таки найдём решение в этом вопросе, что касается финансовых задолженностей. С руководством в принципе периодически общались. У них была надежда, что так или иначе они смогут решить этот вопрос. Скажем так, у них была уверенность, что они смогут решить вопрос. Не самая хорошая ситуация. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Будем заниматься этим вопросом. Все контакты последнюю неделю сводились к тому, что они просили дождаться решения по апелляции.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 13:43
Клубов в РПЛ, ОЙ, как много!
Причём, есть и такие, которые недалеко от Москвы... )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:40
Интересно, кто его подберет?
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