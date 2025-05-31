«Спартак» потратил миллиард на услуги агентов

Московский «Спартак» стал лидером среди российских клубов по расходам на выплаты агентам и посредникам.
Согласно данным, предоставленным клубом в Российский футбольный союз в рамках процедуры лицензирования, за отчётный период «красно-белые» выплатили посредникам 1 миллиард 165 миллионов рублей. На втором месте по этому показателю оказался ЦСКА — 535 миллионов рублей, замыкает тройку «Краснодар» с суммой 514 миллионов. В то же время некоторые клубы, такие как «Ахмат» и «Факел», почти не тратились на услуги агентов.
Ранее сообщалось, что убыток «Спартака» в прошлом году составил более 2,5 млрд рублей.
Агенты заезжают в Спартак, как мы на Лукойл, к бензоколонке заправиться...)
Агенты заезжают в Спартак, как мы на Лукойл, к бензоколонке заправиться...)
"Рейтинг клубов Мир РПЛ по коммерческим доходам:
1. «Зенит»: 21 267 994 000 рублей;
2. «Динамо»: 8 159 554 000 рублей;
3. «СПАРТАК»: 7 559 829 000 рублей;"
Было с чего "мильярд" платить прощелыгам-агентам... ))
"Рейтинг клубов Мир РПЛ по коммерческим доходам:
1. «Зенит»: 21 267 994 000 рублей;
2. «Динамо»: 8 159 554 000 рублей;
3. «СПАРТАК»: 7 559 829 000 рублей;"
Было с чего "мильярд" платить прощелыгам-агентам... ))