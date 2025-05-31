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«Спартак» потратил миллиард на услуги агентов

вчера, 12:25

Московский «Спартак» стал лидером среди российских клубов по расходам на выплаты агентам и посредникам.

Согласно данным, предоставленным клубом в Российский футбольный союз в рамках процедуры лицензирования, за отчётный период «красно-белые» выплатили посредникам 1 миллиард 165 миллионов рублей. На втором месте по этому показателю оказался ЦСКА — 535 миллионов рублей, замыкает тройку «Краснодар» с суммой 514 миллионов. В то же время некоторые клубы, такие как «Ахмат» и «Факел», почти не тратились на услуги агентов.

Ранее сообщалось, что убыток «Спартака» в прошлом году составил более 2,5 млрд рублей.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 21:14
Агенты будут всегда! Возврат составляет до 15%!
Palex
Palex ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 18:44
Можно наверное. Но многих удерживает тот факт ,что наши клубы в Еврокубках не участвуют.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Palex (раскрыть)
вчера в 18:28
Согласен...но ведь из "некачественных" можно же выбрать лучших...типа малкона...)....а берут то ширпотреб не лучше наших академиков...
ABir
ABir
вчера в 18:10
Деньги потраченные на дармоедов. Лучше бы эти суммы на детский спорт или зарплату детским тренерам пошли.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:09
Агентов "Смит" значит много там)))
Palex
Palex ответ j463sj6kw2rs (раскрыть)
вчера в 16:18
Можно было и без этого построить.
Palex
Palex ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:16
Потому что качественные игроки, ехать не хотят.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:07, ред.
Вот мне лично по одному месту его финансовая составляющая. Знаю одно , что мазут нужен по всей вселенной...Меня другое волнует . Почему имея такие баснословные доходы покупают таких негодных игроков....
lotsman
lotsman
вчера в 15:28
Потому что Спартак пользуется услугами самых дорогих агентов. Но, как говорят в народе - Не всегда золото, то что блестит.)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ j463sj6kw2rs (раскрыть)
вчера в 15:15
Школ и детских садов должен строить государство. На наши налоги. Это не дело частного футбольного клуба
alexamit
alexamit
вчера в 15:09
На ..уй нужны эти полипы!
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:43
Это так взгляд со стороны...)
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:32
Агенты в футболе может и не зло, зло менеджмент Спартака который просит самых гнилых агентов наживаться на его бездарности. Искать виноватых вовне значит опять избегать ответственности, а в Лукойле и без того умеют этим заниматься
j463sj6kw2rs
j463sj6kw2rs
вчера в 14:08
Сколько можно было построить школ и детских садов по всей стране.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:43
Самый щедрый клуб однако!
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:04
И тут же:

"Рейтинг клубов Мир РПЛ по коммерческим доходам:

1. «Зенит»: 21 267 994 000 рублей;

2. «Динамо»: 8 159 554 000 рублей;

3. «СПАРТАК»: 7 559 829 000 рублей;"


Было с чего "мильярд" платить прощелыгам-агентам... ))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:59
И всё равно к чемпионству не приблизились.
А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь.
derrik2000
derrik2000
вчера в 12:53, ред.
    nubom
    nubom
    вчера в 12:44
    Видимо агенты "Спартака" работали на "Краснодар"...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:43
    Короче.
    Агенты заезжают в Спартак, как мы на Лукойл, к бензоколонке заправиться...)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:42
    Такто Спартак Соболева спихнул ноунэймам.
    А посредникам мы платим все и всегда, особеннов других странах
    протон
    протон
    вчера в 12:36
    Хороший такой финансовый аудит, прям напоминает мне 2020 год затрат Спартака)
    Гость
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