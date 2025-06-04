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Семшов — про голосование клубов о том, кто останется в Премьер-Лиге: «Цирк»

сегодня, 01:01

Бывший футболист московских «Торпедо» и «Динамо» Игорь Семшов эмоционально высказался о ситуации вокруг того, что клубы Российской Премьер-Лиги проголосовали за сохранение нижегородского «Пари НН» в элитном дивизионе вместо не прошедших лицензирование «Химок».

Мне даже смешно об этом говорить. Чтобы у нас всё было чётко, нужно правильно прописывать регламент. В РФС знали, что «Химкам» не дадут лицензию? Знали. Тогда дайте сыграть стыки 14-й и 15-й командам, а 13-я остаётся. Всё, вопрос снят! А у нас устраивают какие-то голосования. Давайте проголосуем, кто у нас будет чемпионом в следующем году. Из хорошего российского чемпионата делается какой-то цирк. Расширьте чемпионат до 18 команд или меняйте регламент. Но голосование — это неправильно.

Ранее генеральный директор «Пари НН» поблагодарил остальные клубы за поддержку.

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Scorp689
Scorp689
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