Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИталия. Серия А 2024/2025

«Интер» объявил о трансфере полузащитника загребского «Динамо»

сегодня, 18:00

Пресс-служба «Интера» объявила о переходе полузащитник загребского «Динамо» Петара Сучича.

Сумма трансфера составила 14 млн евро. Контракт с футболистом подписан до лета 2030 года.

«Интер» объявил о трансфере полузащитника загребского «Динамо»

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Барселоне» поделились трансферными планами на лето
Вчера, 15:52
«Бавария» и «Байер» спорят из-за участия Та в клубном чемпионате мира
Вчера, 14:57
ОфициальноЭкс-нападающий «Милана» продолжит карьеру в Катаре
Вчера, 10:12
ОфициальноЭкс-игрок ЦСКА Гогуа покинул «Шинник»
Вчера, 09:55
Официально«Дженоа» оформил трансфер капитана сборной Румынии
02 июня
Вагнер Лав переходит в бразильский «Ретро»
01 июня
Сортировать
Все комментарии
матос
матос
сегодня в 19:05
56ы мля , он еще зимой был наш...
69Haya96
69Haya96
сегодня в 18:29
Товарищи, я хотел бы играть в группе без призов, так как призы меня в любом случае не интересуют. А также потому, что у меня нет времени комментировать чаще ради очков, по ряду причин. Дают 2000 в день, это очень даже неплохо.

+ также потому, что нет смысла соревноваться в среде, где кто-то играет с аккаунтами +80. Пустая трата времени.

В июле я хотел бы играть в группе без призов. Так что от меня +
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:13
протон 11 / 303сегодня в 23:03
Всем хочу пожелать хорошего общения, соблюдать рамки приличия, хороших собеседников и если даже тебеине нравится собеседник и не вывозишь по теме не переходить на личности и самое главное не трогать родных.
---------------
Байкал благо на это, есть админы на сайте



Спасибо протону, а то я не знал!!!
Что я вообще бы делал без этой информации...
протон
протон
сегодня в 18:03
Всем хочу пожелать хорошего общения, соблюдать рамки приличия, хороших собеседников и если даже тебеине нравится собеседник и не вывозишь по теме не переходить на личности и самое главное не трогать родных.
---------------
Байкал благо на это, есть админы на сайте.
Capral
Capral
сегодня в 18:01
протон.

Полностью поддерживаю!!!
gs96th3t9f66
gs96th3t9f66
сегодня в 18:01
Видать верят в него, раз столько отстегнули.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 