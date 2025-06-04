«Интер» объявил о трансфере полузащитника загребского «Динамо»

Пресс-служба «Интера» объявила о переходе полузащитник загребского «Динамо» Петара Сучича.
Сумма трансфера составила 14 млн евро. Контракт с футболистом подписан до лета 2030 года.
Пресс-служба «Интера» объявила о переходе полузащитник загребского «Динамо» Петара Сучича.
Сумма трансфера составила 14 млн евро. Контракт с футболистом подписан до лета 2030 года.
+ также потому, что нет смысла соревноваться в среде, где кто-то играет с аккаунтами +80. Пустая трата времени.
В июле я хотел бы играть в группе без призов. Так что от меня +
+ также потому, что нет смысла соревноваться в среде, где кто-то играет с аккаунтами +80. Пустая трата времени.
В июле я хотел бы играть в группе без призов. Так что от меня +
Всем хочу пожелать хорошего общения, соблюдать рамки приличия, хороших собеседников и если даже тебеине нравится собеседник и не вывозишь по теме не переходить на личности и самое главное не трогать родных.
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Байкал благо на это, есть админы на сайте
Спасибо протону, а то я не знал!!!
Что я вообще бы делал без этой информации...
Всем хочу пожелать хорошего общения, соблюдать рамки приличия, хороших собеседников и если даже тебеине нравится собеседник и не вывозишь по теме не переходить на личности и самое главное не трогать родных.
---------------
Байкал благо на это, есть админы на сайте
Спасибо протону, а то я не знал!!!
Что я вообще бы делал без этой информации...
---------------
Байкал благо на это, есть админы на сайте.
---------------
Байкал благо на это, есть админы на сайте.
Полностью поддерживаю!!!
Полностью поддерживаю!!!