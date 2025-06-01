ЦСКА обыграл «Ростов» в серии пенальти и стал победителем Кубка России

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вчера, 20:13

Основное время Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025 между «Ростовом» и ЦСКА закончилось со счётом 0:0.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА .

Забитыми мячами отметились у ЦСКА : Миралем Пьянич, Иван Обляков, Матвей Кисляк и Милан Гайич. Удар Игоря Дивеева парировал Руслан Ятимов.

Среди футболистов «Ростова» забили: Николай Комличенко, Умар Сако, Максим Осипенко. Хорен Байрамян угодил в штангу, а удар Алексея Сутормина вытащил Игорь Акинфеев.