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ЦСКА обыграл «Ростов» в серии пенальти и стал победителем Кубка России

вчера, 20:13
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Основное время Суперфинала Кубка России сезона-2024/2025 между «Ростовом» и ЦСКА закончилось со счётом 0:0.

В серии пенальти сильнее оказались футболисты ЦСКА.

Забитыми мячами отметились у ЦСКА: Миралем Пьянич, Иван Обляков, Матвей Кисляк и Милан Гайич. Удар Игоря Дивеева парировал Руслан Ятимов.

Среди футболистов «Ростова» забили: Николай Комличенко, Умар Сако, Максим Осипенко. Хорен Байрамян угодил в штангу, а удар Алексея Сутормина вытащил Игорь Акинфеев.

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Все комментарии
Red blu
Red blu
сегодня в 01:02, ред.
Гинер поздравил ЦСКА с трофеем
Президент ЦСКА Евгений Гинер поздравил команду с победой в Суперфинале FONBET Кубка России и рассказал, чего ждет от клуба в следующем сезоне.
— Только вперед, не останавливаемся на достигнутом. В следующем сезоне, надеюсь, поздравлю вас и с чемпионством, и с Кубком,
АлексАлекс
АлексАлекс ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 00:29
Потому что Акинфеев - это вратарь чемпион, и он снова им стал. А Ятимов пусть смотрит и учится, в таких моментах чуть-чуть не хватило и один чемпион, а другого не помнят
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:29
Поздравляю команду с трофеем, с хорошим сезоном. Полностью заслужили. Мы так и остались единственной командой, которая не вылетала из Кубка.
cska1948
cska1948 ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 22:58
Как раз и говорят, что это вратарь вынудил игрока ТАК пробить. Неужели вы не слушаете и не читаете то, что говорят футбольные эксперты?
NYJ
NYJ
вчера в 22:47
Жаль Ростов, скорее регион и болельщиков
А для ЦСКА отличный сезон, третьи после Краснодара и Зенита и кубок, Акинфеев для меня просто образец футболиста, почти 40, а он в раме, да и второй кубок он вытащил для клуба в серии пенальти.
Знатог
Знатог ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:08
Попробую. Вабще всегда и везде если игрок пробил мимо, никто не говорит что это заслуга вратаря.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:59
ЦСКА после зимней паузы не проиграл не одного матча ......
Браво армейцы!
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:46
Нет тех вливаний,чтобы позволило это сделать,да и надо ли.Спешка сам знаешь к чему ведет.Клуб по сегоднешним реалиям развивается правильно.Думаю точечное усиление будет в клубе на ноаый сезон.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:42
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:37
cska1948
cska1948 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:37
А вы можете назвать финал чемпионата мира, в котором команды феерили, демонстрируя дух захватывающий, атакующий футбол? Если и сможете, то придётся окунуться в далёкую историю. Уже давно команды в финале не играют, а делают всё, чтобы добиться результата.
cska1948
cska1948 ответ Знатог (раскрыть)
вчера в 21:28
А вы попробуйте опровергнуть то, что авторитет Акинфеева вынудил Байромяна пробить в штангу. Не сможите. Вот и получается, что на счету Акинфеева ДВА отраженных пенальти.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:23
Дел много. Погода отличная, ветер что надо, пока недосуг. Посвободней буду, разберусь.)
Сп62
Сп62
вчера в 21:23, ред.
Акинфеев сыграл не лучше Ятимова, но последнего, почему-то не хвалят. Справедливости ради нужно сказать, что армейцы в матче были к победе ближе, два голевых момента создали. Так что в серии пенальти проявилась справедливость. ЦСКА с Кубком.
Знатог
Знатог ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:19
Вабщето Акинфеев взял столько же пенальти сколько вратарь Ростова. Игрок Ростова пробил мимо. Где тут заслуга Акинфеева.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:17
Да, кстати, вы обещали уволить Семака. Почему до сих не уволен?!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:11
Нет, просто к слову пришлось. )))
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:10
ЦСКА, теперь вперёд за СуперКубком .....в матче с Краснодаром.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:08
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:59
    Малафеев передаёт привет, без него и Хорватия не помогла бы, а Игорю всегда есть кому позвонить, если он не в старте....
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:56
    Вопросом на вопрос любите отвечать?)
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 20:53
    А Зенит, это кто- Миллер и Медведев?
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 20:51
    Команда лейтенантов?) Это Мойзес лейтенант, или Виллиан?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:50
    Армейцев с победой! Игра была нервная, тяжёлая и получилась равной на поле. Победил тот, у кого нервы оказались крепче, при пробитии пенальти.
    a-league
    a-league ответ blitz (раскрыть)
    вчера в 20:49, ред.
    Тогда в дело вступает Сутормин, которому реально цена 50 000 руб в базарный день и то, наверное, дорого
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:42
    Очень печально смотреть на такое зрелище...
    Зачем Ростов выходил в финал?
    Чтобы четыре раза попасть в штангу после ударов с 11-ти метров?
    С первых 13-15 минут игры стало ясно - действо на поле будет протекать "осторожно"...
    Меня поразили кэфы на игру, особенно Форы, в том числе азиатские....
    Всё правильно - в Истории останется Кубок, всё остальное забудется, не первый раз.
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 20:39
    С победой, ура!
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 20:39
    Потому что вот так будут терять очки в чемпионате, играя в нулевые ничьи.
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 20:37
    Не удивлюсь, если Николича уволят в следующем сезоне, когда будут вот такие унылые нулевые ничьи с аутсайдерами и середняками. Такое в ЛОКО было.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 20:36, ред.
    ЦСКА и великолепный Акинфеев вновь с Кубком России!
    Это была борьба нервов, в которой ЦСКА оказался сильнее. Великолепный Игорь Акинфеев в очередной раз выиграл серию пенальти. Заставил ошибиться Байрамяна, в блестящем стиле взял 11-метровый от Сутормина.

    Девятый Кубок России выиграл ЦСКА! Первый трофей в армейском клубе Марко Николича!

    Бронзовые медали и Кубок России отличное завершение сезона!!!
    Гость
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