ПСЖ обыграл «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов

Парижский ПСЖ одержал историческую победу в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25, разгромив «Интер» со счётом 5:0 на «Альянц Арене» в Мюнхене.
Счёт в матче открыл на 12-й минуте защитник Ашраф Хакими, который отказался праздновать гол в ворота своей бывшей команды. Голевую передачу отдал Дезире Дуэ. Через восемь минут сам Дуэ удвоил преимущество парижан, а на 63-й минуте оформил дубль.
На 73-й минуте экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия довёл счёт до разгромного. В концовке финала Сенни Маюлу поставил точку.
Таким образом, ПСЖ завоевал свой первый в истории титул Лиги чемпионов, став второй французской командой после «Марселя» (1992/93), добившейся этого успеха. «Интер» в четвёртый раз в истории уступил в финале главного клубного турнира Европы.
Поздравляю ПСЖ с историческим достижением! Первая победа в ЛЧ, уверенная победа, которая была заслужена в этом матче на все 100%! 5-0 в финале это исторический разгром! То, что не смогли сделать Месси, Неймар и Мбаппе, сделали такие юнцы как Дуэ, Невеш, Витинья! В очередной раз доказали, что выигрывают не имена, а команда и именно этот состав был настоящей командой!
Интеру стоит поаплодировать за весь путь, сильно выступили по турниру, но в финале потерялись....команде пора провести чистку и омоложение состава и как можно быстрее забыть этот ужас!!!
Отдельно рад за Мотю и Хвичу
Поздравляю ПСЖ с историческим достижением! Первая победа в ЛЧ, уверенная победа, которая была заслужена в этом матче на все 100%! 5-0 в финале это исторический разгром! То, что не смогли сделать Месси, Неймар и Мбаппе, сделали такие юнцы как Дуэ, Невеш, Витинья! В очередной раз доказали, что выигрывают не имена, а команда и именно этот состав был настоящей командой!
Интеру стоит поаплодировать за весь путь, сильно выступили по турниру, но в финале потерялись....команде пора провести чистку и омоложение состава и как можно быстрее забыть этот ужас!!!
Отдельно рад за Мотю и Хвичу
ПСЖ просто уничтожил Интер сегодня, у миланцев не было никаких шансов. Я очень рад за Энрике, это его второй требл! Потрясающее достижение)
Мои поздравления болельщикам Парижа, да и в целом Французский футбол можно с этим поздравить. У них теперь есть две команды, которые брали ушастого.
Парижанам оказывается нужно было избавиться от звездунов, которые получали бешеные деньги и ничего не делали для команды. Париж сейчас выглядит, как настоящая команда💪🏻
Мбаппе ушел в Реал, чтобы выиграть лч.. Как прикольно получилось в итоге))
ПСЖ просто уничтожил Интер сегодня, у миланцев не было никаких шансов. Я очень рад за Энрике, это его второй требл! Потрясающее достижение)
Мои поздравления болельщикам Парижа, да и в целом Французский футбол можно с этим поздравить. У них теперь есть две команды, которые брали ушастого.
Парижанам оказывается нужно было избавиться от звездунов, которые получали бешеные деньги и ничего не делали для команды. Париж сейчас выглядит, как настоящая команда💪🏻
Мбаппе ушел в Реал, чтобы выиграть лч.. Как прикольно получилось в итоге))
- "Кристал Пэлас" выиграл первый трофей в истории.
- Харри Кейн выиграл свой первый трофей в карьере.
- "Ньюкасл" выиграл первый трофей за 70 лет.
- "Болонья" выиграла первый трофей за 51 год.
- "Тоттенхэм" первый трофей за 17 лет!
-"Краснодар" — первое чемпионство РПЛ спустя 17 лет основания
-"ПСЖ- ЛЧ впервые в своей истории,
-Хвича гол в финале ЛЧ + требл с ПСЖ
- Сафонов требл во Франции включая ЛЧ
Ну просто какой-то год окончания трофейной засухи)))
- "Кристал Пэлас" выиграл первый трофей в истории.
- Харри Кейн выиграл свой первый трофей в карьере.
- "Ньюкасл" выиграл первый трофей за 70 лет.
- "Болонья" выиграла первый трофей за 51 год.
- "Тоттенхэм" первый трофей за 17 лет!
-"Краснодар" — первое чемпионство РПЛ спустя 17 лет основания
-"ПСЖ- ЛЧ впервые в своей истории,
-Хвича гол в финале ЛЧ + требл с ПСЖ
- Сафонов требл во Франции включая ЛЧ
Ну просто какой-то год окончания трофейной засухи)))