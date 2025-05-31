ПСЖ обыграл «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов

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вчера, 23:54

Парижский ПСЖ одержал историческую победу в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25, разгромив «Интер» со счётом 5:0 на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Счёт в матче открыл на 12-й минуте защитник Ашраф Хакими, который отказался праздновать гол в ворота своей бывшей команды. Голевую передачу отдал . Через восемь минут сам Дуэ удвоил преимущество парижан, а на 63-й минуте оформил дубль.

На 73-й минуте экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия довёл счёт до разгромного. В концовке финала Сенни Маюлу поставил точку.