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ПСЖ обыграл «Интер» и впервые стал победителем Лиги чемпионов

вчера, 23:54
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Парижский ПСЖ одержал историческую победу в финале Лиги чемпионов сезона-2024/25, разгромив «Интер» со счётом 5:0 на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Счёт в матче открыл на 12-й минуте защитник Ашраф Хакими, который отказался праздновать гол в ворота своей бывшей команды. Голевую передачу отдал Дезире Дуэ. Через восемь минут сам Дуэ удвоил преимущество парижан, а на 63-й минуте оформил дубль.

На 73-й минуте экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия довёл счёт до разгромного. В концовке финала Сенни Маюлу поставил точку.

Таким образом, ПСЖ завоевал свой первый в истории титул Лиги чемпионов, став второй французской командой после «Марселя» (1992/93), добившейся этого успеха. «Интер» в четвёртый раз в истории уступил в финале главного клубного турнира Европы.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ 6556zh4w6frs (раскрыть)
сегодня в 02:47
Ну мечтал человек, что в этом плохого)))), мой отец мечтал, что сборная России ( СССР) станет чемпионом мира. При этом, он был уверен, что этого не случится. Мечтать не вредно))
Sergo81
Sergo81 ответ 6556zh4w6frs (раскрыть)
сегодня в 02:44
Угадали, я считаю себя гуманитарием)👍,
6556zh4w6frs
6556zh4w6frs ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 02:42
)))) Для человека участвующего в олимпиадах по математике у вас ярко выраженное гуманитарное мышление, ибо только с таким мышлением можно подумать о том, чтоб индивид мог мечтать в 1988-м году о победе ПСЖ на тот момент в КЕЧ.))))) Реально крутой у вас вираж/вихрь мысли! Именно так у АКН и было. ))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 02:41
Не удивлён уверенной победе Пари Сен-Жермен, но не думал что она будет столь сокрушительной, а взятие кубка парижанами было самым вероятным для меня развитием событий уже с плей-офф. Они уже не первый год к этому шли, а этом сезоне сложились разные факторы и они упорно трудились чтобы завоевать четыре трофея, включая самый важный и значительный из них - титул победителя Лиги Чемпионов.
Sergo81
Sergo81 ответ k7cpezges4jg (раскрыть)
сегодня в 02:35, ред.
Ну вот, наконец, поняли, что 35+ это не 1990 год. )))А, например, 1988, когда ПСЖ В 35 туре на последних минутах упустил чемпионство. Может в этот год человек и начал болеть за клуб, кто знает ? И по поводу глупых советов в части арифметики человеку, которого вы не знаете, сообщаю, что я много лет подряд участвовал в математических олимпиадах. Поэтому, как минимум, считать умею.
catal
catal ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 02:04
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ catal (раскрыть)
    сегодня в 02:02
    Вы смотрели статистику агента Роналду, так понимаю. Все эксперты признали Месси лучшим в том кубке, но вот диванные эксперты с этим не согласны.
    Я, как человек, который не считает Лео лучшим в истории, скажу, что этот футболист внес многое, очень многое не только в игру Барселоны и Аргентины, но и ч игру ПСЖ - именно черепаха тянула назад, а Вы теперь кого-то вините - очень смешно.
    А теперь по фактам: Месси без ПСЖ взял со своей командой кубок ЧМ. Команда ПСЖ взяла кубок ЛЧ без Мбаппе. И знаете что объединяет их в этом? Команда! Так что смотрите статистику блохеров дальше и утешайте себя.
    k7cpezges4jg
    k7cpezges4jg ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 02:01, ред.
    "Во-первых, человек написал 35+, это не обязательно 1990 год..."

    Конечно необязательно !!)))))))))) 35 + это 1990 год, да ещё и минус года 2-3, следовательно 1987-1990-й. Неужто Снова непонятно ?? )) Арифметика, повторюсь, вам в помощь.
    catal
    catal ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    сегодня в 01:53, ред.
    Я смеялся когда смотрел статистику ТТХ игроков финала чемпионата мира в Катаре, по которым Месси был самым убогим игроком своей команды с максимум брака в передачах, максимум кривизны ударов по воротам, а лидировал в сборной Аргентины Энцо Фернандес. Но приз ценному игроку отдали Месси, и хвалили комментаторы его убогую игру старичка не способного отдать точно мяч на два метра... Тогда с его карьерой и причинами всех побед стало как-то проясняться.
    И тот же судья что судил недавно Интер-Барселона. Поляк, назначивший пенальти на Ди Марии, запретив смотреть ВАР. Потому что так приказали заплатившие. Смешно и сейчас.
    Золотой мяч отдать Месси в этом году? Он же чихал очень круто.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r ответ catal (раскрыть)
    сегодня в 01:51
    спасибо, посмеялся)
    catal
    catal ответ Agamaga005 (раскрыть)
    сегодня в 01:49, ред.
    Мбаппе выиграл для ПСЖ 15 титулов, он несравнимо более одарен и техничен, полезен и интеллигентен чем Месси. Месси баласт, который клялся что перешел в ПСЖ с единственной целью победы в ЛЧ для клуба.
    Sergo81
    Sergo81 ответ whwqmvewjmg8 (раскрыть)
    сегодня в 01:46
    Во-первых, человек написал 35+, это не обязательно 1990 год. Он мог стать фаном псж в другие годы. С этим разобрались, надеюсь ? Во-вторых, выражение «болталась» для псж из 90-х это дикость. Да, я люблю футбол, смотрел псж 90-х, впрочем, как и Интер. И подобные высказывания с Вашей стороны странны для меня.
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 01:45
    С победой! Всем все доказали и показали.
    catal
    catal
    сегодня в 01:43, ред.
    Вообще ПСЖ заметно превзошел Интер физически, такое впечатление, что змееныши играли с гирями на ногах. Да, брака в передачах было много с обеих сторон и все решала эффективность в полу-моментах. Ведь забивали то после потерь мяча. Эффективно распорядились - забили.
    А в целом кататели мяча бегали то как угорелые. В конце сезона. Интер ползал по полю, физика выдохлась у Инзаги, не говоря об ущербной тактической схеме.
    Интересно, почему парижане играли с такой легкостью в конце сезона?
    Единственный кто выглядел мертвецки уставшим - Дембеле.
    whwqmvewjmg8
    whwqmvewjmg8 ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 01:32, ред.
      Sergo81
      Sergo81 ответ 64etsjkp348p (раскрыть)
      сегодня в 01:29
      Веа пришёл в 91 в команду, или для вас один год из 35 имеет принципиальное значение ?
      64etsjkp348p
      64etsjkp348p ответ Sergo81 (раскрыть)
      сегодня в 01:25, ред.
      "В 1990 он занял 5 место в чемпионате, это «худший» результат клуба."

      Неужели! Тогда это в Корне меняет дело !!!!!!!! ))))))))))))))))

      Пы.Зы. Так понимаю, посыл мысли юзера АКН вам в осмыслении абсолютно не мешает.))))) Вы счастливый человек. Реально. )))))))
      Sergo81
      Sergo81 ответ 7akvt5nnj4at (раскрыть)
      сегодня в 01:22
      Любезный, псж-клуб, который ни в 1990 ни в последующих годах нигде «не болтался». Так понятно, не ? В 1990 он занял 5 место в чемпионате, это «худший» результат клуба. В 1992 полуфинал уефа и в 1993 полуфинал кубка кубков. Я смотрел те матчи псж, играли зрелищно и результативно. Джаркаефф был великолепен, как и многие другие.
      UncleZack
      UncleZack
      сегодня в 01:21
      А ведь казалось что ПСЖ не сможет выйти в плей-офф а тут победа в ЛЧ с прекрасной игрой,поздравляю.
      Полузащита и нападение у них просто нечто,особенно выделю Витинью и Дуэ.
      Думаю мы все видим появление нового гегемона европейского футбола,команда молодая,есть куда расти.
      Capral
      Capral
      сегодня в 01:10
      Твоя Барселона вылетела от такого Интера, который с огромным трудом справился с проблемной Баварией, а сегодня получил позор. Вот и делай выводы- про большой опыт.
      7akvt5nnj4at
      7akvt5nnj4at ответ Sergo81 (раскрыть)
      сегодня в 01:08, ред.
      Читайте коммент внимательно, любезный и потрудитесь вычесть путём арифметики лета: 2025 год минус 35 лет - это 1990 год, а не 1994-й. Разница ясна, не ?
      В 1990-м ПСЖ, в мире футбола, страдал детскими болезнями и лежал пересыпанный тальком. Жоркаевы, Раи и Веа тогда там не играли.

      Поэтому отчего фанател товарищ АКН в 1990-м от ПСЖ - загаДка. )
      Мысыктар
      Мысыктар
      сегодня в 01:06
      кузены как это так.самый убогий финал
      Sergo81
      Sergo81 ответ xtzq5w2q3zsj (раскрыть)
      сегодня в 01:05
      Нигде псж не болтался, он в 1994 был признан лучшим клубом Европы ( хотя аякс поинтереснее был ) джаркаефф, Раи, джордж веа играли тогда. Хорошая команда была.
      4upk96hyg2gd
      4upk96hyg2gd ответ Karkaz (раскрыть)
      сегодня в 01:04
      Я даже знаю Кто смеялся. Хе.
      Sergo81
      Sergo81 ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
      сегодня в 00:56
      У Реала был Кросс, как оказалось- это пол команды. Плюс феерил джуд и вини. Но в целом да, уход Месси и Мбаппе пошли на пользу
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ амурец (раскрыть)
      сегодня в 00:52
      Главный балласт теперь в столице Испании играет и приносит титулы)) и там победила молодая команда!
      xtzq5w2q3zsj
      xtzq5w2q3zsj
      сегодня в 00:51, ред.
      Товарищу АКН.

      35+ лет ждал ?! Хм... Можно поинтересоваться, что вас сподвигло стать болельщиком ПСЖ, который в 1990-м болтался как г...но в проруби ?
      Вы мож. циферками ошиблись ? Аль в Париже живёте ? )))
      Agamaga005
      Agamaga005 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 00:50
      У Барселоны в начале сезона не было никаких шансов выиграть все внутренние титулы, по мнению некоторых, но они выиграли.
      Говорить и критиковать можно сколько угодно, делая акцент на "большой" опыт.
      амурец
      амурец
      сегодня в 00:46
      Ну может ПСЖ давно надо было избавляться от зажравшихся типа звезд, а то был балласт типа Месси и в ЛЧ не выше 1/8 с Мбаппе тоже только до 1/2 а тут взяли ЛЧ именно как команда
      zim289
      zim289
      сегодня в 00:39
      Какой бюджет — такой и результат.
      Иного и быть не могло.
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