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«Ахмат» обыграл «Урал» и смог сохранить место в Российской Премьер-Лиге

вчера, 21:41
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Ахмат» одержал победу над «Уралом» в ответном стыковом матче за право выступить в следующем сезоне РПЛ (2:0).

Счёт открыл Георгий Мелкадзе на 51-й минуте, реализовав пенальти. Ещё одним голом отличился Даниил Зорин на 90+3-й.

По сумме двух игр клуб из Грозного выиграл со счётом 3:2 и смог остаться в высшем дивизионе. В другой паре «Пари НН» уступил «Сочи».

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«Пари НН» проиграл «Сочи» в ответном стыковом матче за право остаться в РПЛ
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Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 00:11
Как, когда-то сказал Миша Галактионов, Б.Л.Я.Д.С.Т.В.О.
derrik2000
derrik2000 ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 22:45
Откровенно говоря, в этой паре даже не знаешь, кто лучше-то?
Если по 1-му тайму, то Урал, а по 2-му - Ахмат.
Всех запутали, понимаешь... ))
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:33
Очень жаль ...
KuznecSvarog
KuznecSvarog ответ JohnSmarshrutki (раскрыть)
вчера в 22:03
На тоненького сохранили прописку,а уже столько гонора ))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:02
. В другой паре «Пари НН» уступил «Уралу».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1408640/ahmat-ural 31.05.2025
НН уступил не Уралу, а Сочи
эльхан 70
эльхан 70
вчера в 21:57
да ну его 3 этот чемпионат..
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:54, ред.
По 1-му тайму подумалось, что Кадыров совсем остыл к футболу: как никак у него сейчас Российская академия спецназа имеется! )
Урал в 1-м тайме смотрелся куда лучше горцев.
Но уже во 2-м всё изменилось.
И.о. ГТ Урала, как я понял, выбрал "трусливую" тактику удержания ничьей.
Даже после забитого в их ворота гола, игра Урала осталась такой же: в послематчевых пенальти, мол, кривая вывезет.
НЕ ВЫВЕЗЛА!
Ахмат пусть спасибо Спартаку скажет за получение в аренду красавцА Зорина! ))

P.S. Ну, что?
Добро пожаловать домой в РПЛ, Пари НН? ))
Только уберите с тренерской скамейки Гончаренко: совсем команду развлил!
зигзаг
зигзаг
вчера в 21:50, ред.
Могли и не играть ))
JohnSmarshrutki
JohnSmarshrutki
вчера в 21:47
С Победой Ахмат! Не грози Южному Ахмату, мы сила, сегодня вся страна с нами, эта победа это начало успеха, мы несгибаемы наш характер это дух это сталь это зверь это чемпионское усердие! Сегодня Урал завтра Зенит, через год лига чемпионов, у нас всё поступательно! Ахмат - Сила!
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:46
Тяжелая игра получилась. По большей части классика жанра: "биЦЦа - бороЦЦа", "глаза горкли", "по самоотдаче вопросов нет". Свистков, нарушений и карточек тоже хватало, даже с избытком. В тайме втором, после пропущенного с пенальти гола складывалось впечатление, что "Урал" просто выживал. Видимо сначала хотел "дожить" до дополнительного времени, а там и до серии пенальти. Контригра отсутствовала от слова совсем. Но не срослось. "Ахмат" хоть и давил, но в созидании тоже особо не блистал. Все походило на навал, просто по большей части грузили и грузили в штрафную. Там не менее на последних минутах, а точнее в добавленное ко второму тайму время Зорин забил и принес столь нужный результат. В общем болельщиков "Ахмата" с победой и сохранением прописки в РПЛ, ну а болельщикам "Урала" не расстраиваться. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
Гость
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