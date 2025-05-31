«Ахмат» обыграл «Урал» и смог сохранить место в Российской Премьер-Лиге

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вчера, 21:41

«Ахмат» одержал победу над «Уралом» в ответном стыковом матче за право выступить в следующем сезоне РПЛ (2:0).

Счёт открыл Георгий Мелкадзе на 51-й минуте, реализовав пенальти. Ещё одним голом отличился Даниил Зорин на 90+3-й.

По сумме двух игр клуб из Грозного выиграл со счётом 3:2 и смог остаться в высшем дивизионе. В другой паре «Пари НН» уступил «Сочи».