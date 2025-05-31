«Ахмат» обыграл «Урал» и смог сохранить место в Российской Премьер-Лиге

«Ахмат» одержал победу над «Уралом» в ответном стыковом матче за право выступить в следующем сезоне РПЛ (2:0).
Счёт открыл Георгий Мелкадзе на 51-й минуте, реализовав пенальти. Ещё одним голом отличился Даниил Зорин на 90+3-й.
По сумме двух игр клуб из Грозного выиграл со счётом 3:2 и смог остаться в высшем дивизионе. В другой паре «Пари НН» уступил «Сочи».
Урал в 1-м тайме смотрелся куда лучше горцев.
Но уже во 2-м всё изменилось.
И.о. ГТ Урала, как я понял, выбрал "трусливую" тактику удержания ничьей.
Даже после забитого в их ворота гола, игра Урала осталась такой же: в послематчевых пенальти, мол, кривая вывезет.
НЕ ВЫВЕЗЛА!
Ахмат пусть спасибо Спартаку скажет за получение в аренду красавцА Зорина! ))
P.S. Ну, что?
Добро пожаловать домой в РПЛ, Пари НН? ))
Только уберите с тренерской скамейки Гончаренко: совсем команду развлил!
Урал в 1-м тайме смотрелся куда лучше горцев.
Но уже во 2-м всё изменилось.
И.о. ГТ Урала, как я понял, выбрал "трусливую" тактику удержания ничьей.
Даже после забитого в их ворота гола, игра Урала осталась такой же: в послематчевых пенальти, мол, кривая вывезет.
НЕ ВЫВЕЗЛА!
Ахмат пусть спасибо Спартаку скажет за получение в аренду красавцА Зорина! ))
P.S. Ну, что?
Добро пожаловать домой в РПЛ, Пари НН? ))
Только уберите с тренерской скамейки Гончаренко: совсем команду развлил!