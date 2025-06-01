Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Коламбус Крю»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» дома разгромил «Коламбус Крю». Счёт в матче на 13-й минуте открыл полузащитник хозяев Тадео Альенде (ассистент Лионель Месси). На 15-й минуте нападающий «Интер Майами» Лионель Месси удвоил преимущество своей команды. На 24-й минуте Месси оформил дубль (ассистент Серхио Бускетс), доведя счёт до разгромного. На 58-й минуте защитник «Коламбус Крю» Сезар Рувалкаба отыграл один мяч (ассистент Дилан Шамбо). На 64-й минуте нападающий «Интер Майами» Луис Суарес вновь сделал счёт разгромным. На 89-й минуте форвард хозяев Фофа Пико установил окончательный итог матча (ассистент Месси).
Отметим, что «Интер Майами» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, а «Коламбус Крю» располагается на пятой позиции.
А ведь как играет!
А ведь как играет!