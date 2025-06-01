Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Коламбус Крю»

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сегодня, 08:53

Сегодня в рамках регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» дома разгромил «Коламбус Крю». Счёт в матче на 13-й минуте открыл полузащитник хозяев (ассистент ). На 15-й минуте нападающий «Интер Майами» Лионель Месси удвоил преимущество своей команды. На 24-й минуте Месси оформил дубль (ассистент Серхио Бускетс), доведя счёт до разгромного. На 58-й минуте защитник «Коламбус Крю» отыграл один мяч (ассистент Дилан Шамбо). На 64-й минуте нападающий «Интер Майами» вновь сделал счёт разгромным. На 89-й минуте форвард хозяев установил окончательный итог матча (ассистент Месси).

Отметим, что «Интер Майами» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, а «Коламбус Крю» располагается на пятой позиции.