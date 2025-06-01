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Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Коламбус Крю»

сегодня, 08:53
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами5 : 1Логотип футбольный клуб Коламбус КрюКоламбус КрюМатч завершен

Сегодня в рамках регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» дома разгромил «Коламбус Крю». Счёт в матче на 13-й минуте открыл полузащитник хозяев Тадео Альенде (ассистент Лионель Месси). На 15-й минуте нападающий «Интер Майами» Лионель Месси удвоил преимущество своей команды. На 24-й минуте Месси оформил дубль (ассистент Серхио Бускетс), доведя счёт до разгромного. На 58-й минуте защитник «Коламбус Крю» Сезар Рувалкаба отыграл один мяч (ассистент Дилан Шамбо). На 64-й минуте нападающий «Интер Майами» Луис Суарес вновь сделал счёт разгромным. На 89-й минуте форвард хозяев Фофа Пико установил окончательный итог матча (ассистент Месси).

Отметим, что «Интер Майами» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, а «Коламбус Крю» располагается на пятой позиции.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 12:48
Первый в истории аргентинец сыгравший рекордное количество игр обойдя Дзаннети.
А ведь как играет!
galem72
galem72
сегодня в 09:12
В официальном протоколе МЛС у Месси 2 гола и 3 ассиста в матче против Коламбуса. Третья голевая была отдана на Суареса. Так что аргентинец по истине прокачал этот матч. ))
протон
протон
сегодня в 08:56
Просто по-прежнему GOAT 🐐 десятка из Аргентины, жду на чемпионате мира 2026 года в составе сборной капитана альбиселесте🇦🇷
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