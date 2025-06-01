«Кремонезе» обыграл «Специю» и вышел в Серию А

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вчера, 23:31

«Специя» уступила «Кремонезе» в ответном финальном матче плей-офф итальянской Серии B (2:3).

На 25-й минуте счёт открыл Мануэль Де Лука. Удвоил преимущество гостей Микеле Коллоколо на 63-й. На 79-й Де Лука сделал дубль. На 84-й хозяева поля отыграли один мяч усилиями Франческо Эспосито, а на 85-й Лука Виньяли сократил отставание в счёте. На 90+5-й Виньяли получил красную карточку. На 90+9-й в составе клуба из Кремоны удалился Марко Насти.

По сумме двух игр «Кремонезе» победил 3:2 и вышел в Серию А.