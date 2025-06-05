Тороп прокомментировал свой новый контракт с ЦСКА

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп в интервью пресс-службе клуба рассказал о своём новом контракте с московской командой.
Испытываю самые тёплые эмоции. Хочется поблагодарить руководство ЦСКА, тренерский штаб и всех причастных, кто позволяет мне прогрессировать в футболе и оставаться в клубе как можно дольше. Я здесь с восьми лет, мне очень импонирует философия клуба, наши болельщики, стадион и всё, связанное с ЦСКА. Поэтому я невероятно счастлив! Буду стремиться выкладываться и отдавать всего себя за наш клуб каждый день.
Новое соглашение голкипера рассчитано до лета 2030 года.
Будь здрав.
Будь здрав.