Тороп прокомментировал свой новый контракт с ЦСКА

Вратарь ЦСКА в интервью пресс-службе клуба рассказал о своём новом контракте с московской командой.

Испытываю самые тёплые эмоции. Хочется поблагодарить руководство ЦСКА , тренерский штаб и всех причастных, кто позволяет мне прогрессировать в футболе и оставаться в клубе как можно дольше. Я здесь с восьми лет, мне очень импонирует философия клуба, наши болельщики, стадион и всё, связанное с ЦСКА . Поэтому я невероятно счастлив! Буду стремиться выкладываться и отдавать всего себя за наш клуб каждый день.