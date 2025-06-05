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Тороп прокомментировал свой новый контракт с ЦСКА

сегодня, 08:11

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп в интервью пресс-службе клуба рассказал о своём новом контракте с московской командой.

Испытываю самые тёплые эмоции. Хочется поблагодарить руководство ЦСКА, тренерский штаб и всех причастных, кто позволяет мне прогрессировать в футболе и оставаться в клубе как можно дольше. Я здесь с восьми лет, мне очень импонирует философия клуба, наши болельщики, стадион и всё, связанное с ЦСКА. Поэтому я невероятно счастлив! Буду стремиться выкладываться и отдавать всего себя за наш клуб каждый день.

Новое соглашение голкипера рассчитано до лета 2030 года.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:16
Согласен на все 100%.
Будь здрав.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:14
Игорь может спокойно завершать карьеру. Тороп достойная ему смена. Хороший вратарь.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:47
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