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Консейсау — о победе 2:1 над Германией: «Мы все справились с задачей»

сегодня, 09:51
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 2Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Франсишку Консейсау оценил свой выход на замену в победном матче Лиги наций против сборной Германии.

Тренер сказал мне просто быть собой. Я вышел на поле, чтобы помочь команде с помощью своих навыков. Помочь тем, что я умею делать. Думаю, со своей задачей справились все вышедшие на замену игроки. Мы показали, что команда – это не только 11 футболистов. В предстоящем финале будет сложный матч. И Франция, и Испания очень сильны. У каждой из этих команд свои сильные стороны. Но мы должны думать о себе, о своей игре. И постараемся победить.

Португалия обыграла Германию со счётом 2:1. Консейсау забил гол после выхода на замену.

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