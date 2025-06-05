Консейсау — о победе 2:1 над Германией: «Мы все справились с задачей»

Нападающий сборной Португалии оценил свой выход на замену в победном матче Лиги наций против сборной Германии.

Тренер сказал мне просто быть собой. Я вышел на поле, чтобы помочь команде с помощью своих навыков. Помочь тем, что я умею делать. Думаю, со своей задачей справились все вышедшие на замену игроки. Мы показали, что команда – это не только 11 футболистов. В предстоящем финале будет сложный матч. И Франция, и Испания очень сильны. У каждой из этих команд свои сильные стороны. Но мы должны думать о себе, о своей игре. И постараемся победить.