Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что испытывает всё такие же яркие эмоции с каждым завоёванным титулом в составе московской команды.
22‑й трофей, но эмоции всё те же: гордость за команду, благодарность болельщикам и осознание, что ЦСКА — настоящая семья. Спасибо партнёрам за борьбу до последнего, тренерскому штабу — за терпение и слаженную работу, а вам, наши болельщики — за ту энергию, что ведёт нас вперёд.
Напомним, Акинфеев стал рекордсменом по количеству трофеев среди российских футболистов. 1 июня ЦСКА выиграл Кубок России, одолев в серии пенальти в решающем матче «Ростов».
Кубок России который выиграл ЦСКА стал. – 36-й трофей ЦСКА в истории.
Кубок России который выиграл ЦСКА стал. – 36-й трофей ЦСКА в истории.