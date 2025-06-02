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Акинфеев — о победе в Кубке России: «Эмоции всё те же»

вчера, 17:42
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился после серии пенальти

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что испытывает всё такие же яркие эмоции с каждым завоёванным титулом в составе московской команды.

22‑й трофей, но эмоции всё те же: гордость за команду, благодарность болельщикам и осознание, что ЦСКА — настоящая семья. Спасибо партнёрам за борьбу до последнего, тренерскому штабу — за терпение и слаженную работу, а вам, наши болельщики — за ту энергию, что ведёт нас вперёд.

Напомним, Акинфеев стал рекордсменом по количеству трофеев среди российских футболистов. 1 июня ЦСКА выиграл Кубок России, одолев в серии пенальти в решающем матче «Ростов».

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 18:34
Ещё Супер Кубок возьмёшь тогда эмоций ещё больше будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:06
Легенда ЦСКА ! Красавчик тёзка , так держать ☝️👍✊️
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:57
Красавец Игорь продолжает радовать своей игрой болельщиков ЦСКА.
Кубок России который выиграл ЦСКА стал. – 36-й трофей ЦСКА в истории.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 17:56
Да не говори!
blitz
blitz
вчера в 17:52
Спасибо Игорь, спасибо всей команде за победу!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:50
Здоровья, удачи в следующем сезоне.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:45
Молодец Игорь. Все ещё сохраняет эмоции
красноярец
красноярец
вчера в 17:45
Не удивлюсь, что Игорь пару сезонов потянет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:43
Так и продолжать .Ты молодец!!!
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