Акинфеев — о победе в Кубке России: «Эмоции всё те же»

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вчера, 17:42

Вратарь ЦСКА рассказал, что испытывает всё такие же яркие эмоции с каждым завоёванным титулом в составе московской команды.

22‑й трофей, но эмоции всё те же: гордость за команду, благодарность болельщикам и осознание, что ЦСКА — настоящая семья. Спасибо партнёрам за борьбу до последнего, тренерскому штабу — за терпение и слаженную работу, а вам, наши болельщики — за ту энергию, что ведёт нас вперёд.