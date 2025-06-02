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Левандовски — о «Барселоне» в Лиге чемпионов: «Мы были лучше „Интера“»

вчера, 22:56

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оценил выступление клуба в Лиге чемпионов и вспомнил полуфинальные игры с «Интером».

Я думаю, что если бы мы выиграли первый матч в полуфинале у «Интера», то отправились бы в Мюнхен на финал. Однако мы пропустили два ранних гола. Хотя потом мы забили три раза, этого не хватило для выхода в финал. Думаю, мы были лучше как команда. Победа в Лиге чемпионов – цель для каждого футболиста. Если нам повезёт, если мы избежим травм перед важными матчами, то можно будет говорить о том, есть ли у нас шанс на победу в следующем году. Однако сейчас рано это обсуждать.

Первая полуфинальная игра между «Интером» и «Барселоной» завершилась вничью со счётом 3:3, ответная – 4:3 в пользу миланцев.

Ранее Левандовски рассказал о том, что точно останется в клубе на следующий сезон.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:13
Попробуй укусить себя за локоть...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 23:43
Как команда лучше был Интер, Барса эпизодами сильно атаковала. Но команда - это не только Атака, но и полузащита и оборона. Интер более чем заслуженно выиграл.
catal
catal
вчера в 23:31
Победа Интера похожа на победу на классе - за счет минимальной затраты сил. Да, оказалось, что Интер слаб, он просто отбивался. Но Барселоне и этого хватило для поражения.
В финале она сыграла бы не лучше Интера со столь сильным ПСЖ.
Futurista
Futurista
вчера в 23:24
Вы много думали, что лучше Интера...поэтому проиграли в итоге...ямалям простительно, но опытным бойцам как Роберт нет)...
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
вчера в 23:14, ред.
Не только Интера.. Но Мадрида.. Хе.. 🤣
Capral
Capral
вчера в 23:06
Сейчас ты можешь думать, всё, что угодно. Поезд ушел. А ещё, это называется:"Вот мы бы им дали, если б они нас догнали"!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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