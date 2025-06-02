Левандовски — о «Барселоне» в Лиге чемпионов: «Мы были лучше „Интера“»

Нападающий «Барселоны» оценил выступление клуба в Лиге чемпионов и вспомнил полуфинальные игры с «Интером».

Я думаю, что если бы мы выиграли первый матч в полуфинале у «Интера», то отправились бы в Мюнхен на финал. Однако мы пропустили два ранних гола. Хотя потом мы забили три раза, этого не хватило для выхода в финал. Думаю, мы были лучше как команда. Победа в Лиге чемпионов – цель для каждого футболиста. Если нам повезёт, если мы избежим травм перед важными матчами, то можно будет говорить о том, есть ли у нас шанс на победу в следующем году. Однако сейчас рано это обсуждать.