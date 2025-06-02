Левандовски — о «Барселоне» в Лиге чемпионов: «Мы были лучше „Интера“»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оценил выступление клуба в Лиге чемпионов и вспомнил полуфинальные игры с «Интером».
Я думаю, что если бы мы выиграли первый матч в полуфинале у «Интера», то отправились бы в Мюнхен на финал. Однако мы пропустили два ранних гола. Хотя потом мы забили три раза, этого не хватило для выхода в финал. Думаю, мы были лучше как команда. Победа в Лиге чемпионов – цель для каждого футболиста. Если нам повезёт, если мы избежим травм перед важными матчами, то можно будет говорить о том, есть ли у нас шанс на победу в следующем году. Однако сейчас рано это обсуждать.
Первая полуфинальная игра между «Интером» и «Барселоной» завершилась вничью со счётом 3:3, ответная – 4:3 в пользу миланцев.
Ранее Левандовски рассказал о том, что точно останется в клубе на следующий сезон.
В финале она сыграла бы не лучше Интера со столь сильным ПСЖ.
В финале она сыграла бы не лучше Интера со столь сильным ПСЖ.
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