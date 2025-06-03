Незрелая команда — открытие сезона в РПЛ. Русский костяк и наглая молодёжь едва не сместили «Зенит»

1748977213

вчера, 22:00

Самобытный коллектив продолжит развиваться.

«Локомотиву» пророчили провал

Летом 2024 года «красно-зелёные» допустили сразу несколько важных потерь. Команду покинули Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, плюс Максим Глушенков отправился в Санкт-Петербург. Гендиректор «железнодорожников» Владимир Леонченко говорил, что с уходом последнего «Локо» не станет слабее – но было очевидно, что это не соответствует реальности. На деле москвичи лишились своего ключевого плеймейкера, так ещё и потеряли игроков, которые в теории могли бы его заменить. Это стало огромным ударом по глубине скамейки.

Это был неокрепший коллектив, который только пережил худшие времена и готовился вернуться в борьбу за трофеи. Бывший глава академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв, например, перед стартом сезона отмечал:

Да, есть Лёша Батраков, есть Вадик Раков, но мы должны понимать, что молодые игроки должны опираться на опытных лидеров. Какой бы яркой и талантливой молодёжь ни была, не бывает такого, что рядом с ними нет опытных игроков. Галактионов показал, что у него нет философии, которой он придерживается по жизни, которую он хочет выстраивать. В отличие от состоятельного тренера, который приходит в команду и говорит: «Если вы меня приглашаете, то я вот так вижу футбол и вот так хочу играть. Будьте добры, подберите игроков с такими качествами». Я говорю о том, что Галактионов не имеет вообще никакого влияния на то, что происходит в клубе.

По итогам прошлого сезона команда финишировала на четвёртой строчке. С учётом летних трансферов на выход, теперь её вряд ли ожидали увидеть в топ-5.

Дикий прогресс Батракова сделал осень «Локомотива»

Что ни говори, а ситуация с Алексеем Батраковым – попадание в 100 из 10, которое происходит крайне редко. Подумайте сами – команда теряет плеймейкера с неповторимым набором качеств, но из академии на подходе оказывается другой плеймейкер с огромным потенциалом. Батраков помог «Локо» удержаться от развала. Он сразу взял игру на себя. Центрхав руководил атакой «красно-зелёных», раздавал голевые и забивал сам – набил 10 мячей и шесть результативных передач в 17 матчах чемпионата осенью.

Рядом с ним раскрылись и другие игроки. На позиции вингера, например, ярко заиграл Илья Самошников – он отлично задавал темп атакам и нивелировал просадку качества на противоположной бровке (игровой тонус потерял Сергей Пиняев), плюс Дмитрий Воробьёв не портил общей картины на острие.

Этого уже оказалось достаточно, чтобы «Локо» погнался за «Краснодаром» и «Зенитом». Изначально именно эта троица разыгрывала титул, пока остальные смотрели снизу вверх.

Весенний спад – справедливый промежуточный итог

На один тур москвичи забрались на вершину Премьер-лиги. По прошествии трети дистанции «Локо» от лидирующих «быков» отделяли миллиметры (по 24 очка, 23 у «Зенита»). Но логично, что долго так продолжаться не могло. Опять же, ядром того перформанса был не выстроенный и проверенный годами опытный костяк – «Локо» держался на запале 19-летнего Батракова. Как выше отмечал Кузьмичёв, это слишком неустойчивое основание, чтобы претендовать хотя бы на медали. Главная черта молодёжи – нестабильность. Она может играть ярко и давать результат, но команде нужны опытные лидеры, чтобы в момент спада тинейджеров игра не рассыпалась.

У «Локо» таких оказалось недостаточно. Поэтому в момент, когда аномальная результативность Алексея выровнялась, «Локо» рухнул вниз. После зимней паузы «красно-зелёные» в шести турах одержали только одну победу – причём на этой дистанции от «Крыльев Советов» получили 1:5. Самарцы просто деклассировали соперника. «Ахмат», Махачкала и «Рубин» попутно показали, что порядок бьёт класс – «Локо» не хватило опыта, чтобы взломать и дожать организованную оборону соперника.

В итоге москвичи откатились на шестую строчку и уже не могли претендовать на место в тройке – ЦСКА выглядел куда увереннее, «Спартак» нарастил отрыв ранее, «Краснодар» с «Зенитом» можно было и не брать в расчёты. Даже «Динамо» после увольнения Лички и назначения Гусева смотрелось предпочтительнее, чем «Локо». Так и получилось, что истощившая прежний запас команда оказалась даже не в пятёрке.

Главное – избежать ошибочных выводов

Сейчас наступает ключевой момент в строительстве команды. В «Локо» сформировали интересную основу проекта. Москвичи сколотили костяк из русских, так ещё и довольно молодых игроков, что даёт плюсик в имидж, делает команду интереснее для болельщиков. К тому же не возникает проблем с лимитом. Каждый ещё способен прогрессировать, так что команде есть куда расти.

Провальная весна как раз из-за возраста лидеров – это естественно. Батракову и Пиняеву надо набираться опыта. Самошников старше, но он не играл на таком уровне ранее, то же касается большинства игроков «красно-зелёных». Нельзя ориентироваться исключительно на результат, потому что при такой оценке неизбежно прощание с Галактионовым. Но Михаил Михайлович отлично понимает своих футболистов и умеет с ними работать. «Локо» нет смысла менять тренера.

И потому остаётся надеяться, что в клуб не вернётся Борис Ротенберг. По инсайдам, функционер приведёт за собой другого главного тренера – а это очередная перестройка, которая опять откатит «Локомотив» на дальние позиции.