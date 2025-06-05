«Ливерпуль» определился с будущим Луиса Диаса

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сегодня, 16:09

Вчера «Барселона» вступила в переговоры с «Ливерпулем», чтобы обсудить возможность потенциального трансфера нападающего сборной Колумбии . «Красные» дали понять, что могут рассмотреть только очень щедрые предложения по игроку, в противном случае колумбиец останется в клубе до конца контракта. При этом подписание нового соглашения с Диасом маловероятно.

Напомним, 28-летний правый атакующий полузащитник перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в январе 2022 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В прошедшем сезоне Диас провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Диас — одна из основных трансферных целей «Барселоны».