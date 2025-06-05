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«Ливерпуль» определился с будущим Луиса Диаса

сегодня, 16:09

Вчера «Барселона» вступила в переговоры с «Ливерпулем», чтобы обсудить возможность потенциального трансфера нападающего сборной Колумбии Луиса Диаса. «Красные» дали понять, что могут рассмотреть только очень щедрые предложения по игроку, в противном случае колумбиец останется в клубе до конца контракта. При этом подписание нового соглашения с Диасом маловероятно.

Напомним, 28-летний правый атакующий полузащитник перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в январе 2022 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В прошедшем сезоне Диас провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Диас — одна из основных трансферных целей «Барселоны».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 17:56
У Барсы топовая оборона, Латерали одни из лучших в мире.
Кубарси топ защитник.
Гарсия в качестве подмены норм игрок на позицию Кундэ.
Бальдэ заменить сложнее,но есть молодежь,которая уверен будет прогрессировать.
Уровень Араухо защитник намного выше среднего.
Но экстремальная атакующая тактика вынуждает защитников ошибаться.
Тут кого не возьми на позицию цз всегда будут вопросы,ибо тактики такая.
И тут появляется дилемма.
Или играть осторожно и уделять больше внимания обороне,в ущерб зрелищности или играть в Футбол Флика.
Мне футбол Флика больше по душе..
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 17:12, ред.
Молодёжь в Барселоне играет не хуже Диасов.
Коутинью за 140 млн чем помог? Никак и ничем!
Мбаппе как усилил Реал? Примеров много. Деньги на ветер.
vym2pwaaa6su
vym2pwaaa6su
сегодня в 16:11
Значит всё в деньгах платите больше и получайте
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