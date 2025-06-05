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Керкеж переходит в «Ливерпуль» за 45 млн евро

сегодня, 10:31

Защитник «Борнмута» и сборной Венгрии Милош Керкеж переходит в «Ливерпуль» за 45 миллионов евро. Игрок подпишет контракт до лета 2030 года. Осталось уладить последние детали сделки.

Напомним, Керкеж выступает за «Борнмут» с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В прошедшем сезоне 21-летний левый защитник сыграл 38 матчей в АПЛ, в которых набрал 8 результативных баллов (2 гола и 6 ассистов), а также получил 4 жёлтых карточки, и 3 матча в Кубке Англии (2 жёлтых карточки). Портал Transfermarkt оценивает венгра с сербскими корнями в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проявляет интерес к лучшему бомбардиру Кубка Германии.

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сегодня в 12:08
Пол бюджета на переходы Ливерпуль уже потратил одной покупкой.
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