Сусо продолжит карьеру в родном клубе

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сегодня, 14:59

Полузащитник «Севильи» находится на продвинутой стадии переговоров о переходе в «Кадис» в качестве свободного агента. Сделка может быть заключена в течение следующих 24 часов.

Сусо — воспитанник «Кадиса». В январе 2020 года испанец перешёл из «Милана» в «Севилью». Его контракт с андалусийцами истекает в конце июня. В прошедшем сезоне 31-летний правый атакующий полузащитник провёл 16 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 2 ассистами.

Ранее «Севилья» объявила о назначении нового спортивного директора.