Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

Сусо продолжит карьеру в родном клубе

сегодня, 14:59

Полузащитник «Севильи» Сусо находится на продвинутой стадии переговоров о переходе в «Кадис» в качестве свободного агента. Сделка может быть заключена в течение следующих 24 часов.

Сусо — воспитанник «Кадиса». В январе 2020 года испанец перешёл из «Милана» в «Севилью». Его контракт с андалусийцами истекает в конце июня. В прошедшем сезоне 31-летний правый атакующий полузащитник провёл 16 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 2 ассистами.

Ранее «Севилья» объявила о назначении нового спортивного директора.

Подписывайся в ВК
Все новости
Защитник «Ренна» переходит в «Штутгарт»
Сегодня, 13:57
Альварес не уйдёт из «Атлетико». Отступные форварда — 500 млн евро
Сегодня, 13:21
СлухиМеньян согласен перейти в «Челси»
Сегодня, 12:12
Керкеж переходит в «Ливерпуль» за 45 млн евро
Сегодня, 10:31
Топ-клубы проявляют интерес к лучшему бомбардиру Кубка Германии
Сегодня, 09:52
Основной защитник «Вердера» вернётся в «Галатасарай»
Сегодня, 09:39
Все комментарии
8m9wqczph2x4
8m9wqczph2x4
сегодня в 16:05
Не уровня нормальной Севильи этот Суслик
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 