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сегодня, 13:57

Защитник «Ренна» переходит в «Штутгарт» за 14 миллионов евро плюс 1 миллионов евро дополнительных выплат и 10% от суммы последующей продажи. Игрок уже прошёл медицинский осмотр и подписал четырёхлетний контракт.

В прошедшем сезоне Ассиньон сыграл 32 матча в Лиге 1 (3 гола, 4 ассиста и 9 жёлтых карточек) и 2 матча в Кубке Франции (гол и ассист). Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего француза тоголезского происхождения в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что топ-клубы проявляют интерес к лучшего бомбардиру Кубка Германии.