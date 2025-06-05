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Защитник «Ренна» переходит в «Штутгарт»

сегодня, 13:57

Защитник «Ренна» Лоренц Ассиньон переходит в «Штутгарт» за 14 миллионов евро плюс 1 миллионов евро дополнительных выплат и 10% от суммы последующей продажи. Игрок уже прошёл медицинский осмотр и подписал четырёхлетний контракт.

В прошедшем сезоне Ассиньон сыграл 32 матча в Лиге 1 (3 гола, 4 ассиста и 9 жёлтых карточек) и 2 матча в Кубке Франции (гол и ассист). Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего француза тоголезского происхождения в 9 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что топ-клубы проявляют интерес к лучшего бомбардиру Кубка Германии.

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