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Дьёкереш согласен на переход в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 17:29

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш готов перейти в «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что клуб не попал в Лигу чемпионов.

Английская команда продолжает рассматривать возможность подписания шведского форварда, однако пока не ведёт переговоров с португальским клубом.

Успех сделки будет зависеть от возможных продаж. «Спортинг» рассчитывает выручить за форварда 70 млн евро, при том что сумма отступных составляет 100 млн евро. При этом игрок уже договорился о снижении стоимости трансфера.

Интерес к Дьёкерешу также проявляют «Арсенал», «Челси», а также саудовские клубы «Аль-Иттихад» и «Аль-Кадисия».

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