Загадочная история Виктора Осимхена. Прекрасному форварду испортили карьеру

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вчера, 17:08

Застрял в Турции и не забрали в АПЛ .

Осимхен в Турции – преступление против футбола

Форвард в чёрной маске не похож на своих горемычных коллег, чьи карьеры убивает алкоголь, тяга к случайным связям и ужасный характер при нулевой стабильности. Осимхен – прекрасный форвард, семьянин и по подходу к напарникам и фанатам один из самых приятных нападающих элитного уровня. У звезды «Наполи» и «Галатасарая» есть характер, но на поле он не всегда разъярённый бык, как Джон Кордоба из «Краснодара».

Двух нападающих можно сравнить, ведь оба физически крепкие, пластичные и редко падают в грязь лицом. Кордоба может промахнуться, как и Осимхен, но это два весенних чемпиона. У Виктора «Золотой дубль» в «Галатасарае», ему аплодировал легендарный голкипер клуба Муслера. Нигериец отдал вратарю право на пенальти, чтобы тот покинул Стамбул с ещё одним забитым мячом. Даже конкурент Икарди – поклонник Осимхена.

Мауро травмировался, а Виктор колотил голы в составе команды из Стамбула. Вот только чемпионат Турции для ветеранов вроде Джеко, Тадича и Мертенса. В 26 лет Осимхену нечего делать в средней лиге. Также ему не стоит соглашаться на безумные деньги шейхов из Саудовской Аравии. Нет смысла ставить крест на карьере, особенно с учётом провала Нигерии в отборе к ЧМ -2026. Нужно собраться и удачно сыграть на Кубке Африки.

Турнир в Марокко стартует в декабре, и это одна из причин, почему большие клубы сейчас сделали паузу и не приглашают Осимхена. Все понимают, что Виктор отвлечётся на матчи национальной команды, ведь «орлы» без него высоко не взлетят. Команде нужна помощь всех лучших футболистов страны вроде Лукмана из «Аталанты» и Бонифейса из «Байера». Звёзды сборной Нигерии могут синхронно сменить клубы летом.

Нет ничего плохого в «Галатасарае», в Стамбуле интересная команда, но неправильно загонять чемпиона Италии в состав турецкого клуба. Трансфер Кварацхелии в ПСЖ принёс Хвиче медаль в Лиге чемпионов. Трансфер Осимхена в «Челси» мог сделать его победителем хотя бы Лиги конференций. У сенегальца Джексона теперь есть победа в еврокубке, а Виктор остался с турецкими наградами. Нет смысла удерживать игрока в столице Турции.

Покупателей отпугивает характер Де Лаурентиса

Владелец «Наполи» едва не потерял Конте, эта сага продолжается, ведь Антонио зовут в «Ювентус». Тогда тренер может забрать Осимхена в Турин, ведь с Лукаку снова стал чемпионом Италии. Но сложно вести переговоры с боссом клуба из Неаполя, многим настолько не нравится Де Лаурентис, что они отказываются от сделок. Впрочем, в Турине знают, как выманивать у южан форвардов, так как подписали Игуаина в прошлом.

Аргентинец мог забивать чаще, но трижды выигрывал Скудетто с «Ювентусом». С Осимхеном можно навязать борьбу многочисленным конкурентам в Серии А. Если жена нигерийца хочет вернуться в Италию, то её муж заинтересует не только «Ювентус», а и «Милан». В случае продажи левого вингера Леау будут деньги на сделку с «Наполи». Но переговоры привычно сложные, Де Лаурентис даже Де Брюйне успел вывести из себя.

Бельгийский ветеран может присоединиться к Лукаку и МакТоминэю, а Осимхену важно найти не только интересный футбольный проект, но и подходящего тренера. Виктор сработался со Спаллетти, но снова с Лучано не встретится, потому что ветеран работает со сборной Италии. Также стиль нигерийца пока не убедил Мареску. «Челси» на днях подписал молодого Делапа, Лиама удалось приобрести у «Ипсвича» за 30 миллионов фунтов.

Осимхен дороже. Нападающий завтра не сыграет против сборной России, как и многие другие известные нигерийские футболисты. Тренер «орлов» намекнул, что Виктор занят трансфером, поэтому автор 37 голов и 8 ассистов в 41 матче за «Галатасарай» не потревожит Сафонова. Зато мог бы стать напарником Матвея, если бы чуть раньше перешёл в ПСЖ . Но теперь схеме Луиса Энрике не нужен классический центральный форвард.

Богатые английские клубы затягивают со сделкой

Осимхена огорчает, что ни один наставник не видит в нём ключевого форварда нового проекта. Был интерес со стороны МЮ , предложили обмен на Хёйлунда, но в центре атаки у Аморима может появиться другой нападающий, ведь убеждают Дьёкереша. «Челси» давно следил за Осимхеном, ведь это фанат лондонского клуба. Виктор так расстроился, когда Терри не забил пенальти в финале Лиги чемпионов в 2008 году, что разбил голову.

Нигериец смотрел матч в кафе, а затем в слезах бросился к выходу, где его случайно ударили дверью, всё лицо было в крови. Спустя много лет человек в маске мог бы стать героем «Челси», но Мареска принимает другие решения. Все в АПЛ тянут, а в «Ювентусе» сменятся спортивный директор и тренер, то есть все дорогие трансферы пока откладываются. И тут на арену выходят шейхи. «Аль-Хиляль» хочет нового нападающего и зовут Виктора.

Серб Митрович может вернуться в Англию, а нигериец заменит Александара в клубе, который отдал Бензема и Канте чемпионское звание. Также помним о команде Роналду, у «Аль-Хиляля» немало конкурентов. Вот только Осимхен слишком молодой и сильный нападающий для игры в Саудовской Аравии. Жаль, что остаётся недооценённым, ведь это прирождённый снайпер, который знают цену страданиям и родился в очень бедной семье.