Тео Эрнандес мечтает вернуться в «Атлетико»

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сегодня, 21:56

Левый защитник «Милана» мечтает вернуться в «Атлетико», однако его годовой доход в итальянском клубе составляет 7 млн евро — такие суммы получают только ключевые игроки команды.

Кроме того, «россонери» усложняют процесс переговоров. Эрнандес был игроком «Атлетико» до 2017 года, затем подписал контракт с «Реалом», а в 2019-м — с «Миланом».