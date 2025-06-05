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Тео Эрнандес мечтает вернуться в «Атлетико»

сегодня, 21:56

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес мечтает вернуться в «Атлетико», однако его годовой доход в итальянском клубе составляет 7 млн евро — такие суммы получают только ключевые игроки команды.

Кроме того, «россонери» усложняют процесс переговоров. Эрнандес был игроком «Атлетико» до 2017 года, затем подписал контракт с «Реалом», а в 2019-м — с «Миланом».

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CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:05
Зачем он нужен Атлетико?
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 22:00
Мечтатель х...!!!
Играть надо было, а не сливать сезон, показывая полный непрофессионализм. Теперь нужен только арабам. Агент уже за.бался бегать по Европе и предлагать его всем подряд.
Гость
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