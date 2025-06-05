Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес мечтает вернуться в «Атлетико», однако его годовой доход в итальянском клубе составляет 7 млн евро — такие суммы получают только ключевые игроки команды.
Кроме того, «россонери» усложняют процесс переговоров. Эрнандес был игроком «Атлетико» до 2017 года, затем подписал контракт с «Реалом», а в 2019-м — с «Миланом».
Играть надо было, а не сливать сезон, показывая полный непрофессионализм. Теперь нужен только арабам. Агент уже за.бался бегать по Европе и предлагать его всем подряд.
Играть надо было, а не сливать сезон, показывая полный непрофессионализм. Теперь нужен только арабам. Агент уже за.бался бегать по Европе и предлагать его всем подряд.