«Вест Хэм» отклонил предложение «Челси» по трансферу Кудуса

«Челси» хочет подписать нападающего «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса.
«Синие» предложили «молотобойцам» Кирнана Дьюсбери-Холл и Роберта Санчеса, а также доплату со своей стороны, в обмен на ганского форварда. «Вест Хэм» ответил на это предложение отказом.
А было время когда протон на протяжении нескольких месецев каждый день удалял мои лучшие комментария.
И не важно, что там было написано, важно было просто удалить именно мой комментарий.
Не скрою в ответ я тоже иногда удалял его комментария, а потом просто перестал обращать на него внимание.
Вот только я не скрываю подобную информацию, не стараюсь показаться хорошим.
Я всегда всё называю своими именами.
Да, со временем можно поменять мнения и главное не бояться признать это, но когда пытаешься откровенно обмануть, могут напомнить.
А как относится к этому, люди должны сами для себя определиться.
А было время когда протон на протяжении нескольких месецев каждый день удалял мои лучшие комментария.
И не важно, что там было написано, важно было просто удалить именно мой комментарий.
Не скрою в ответ я тоже иногда удалял его комментария, а потом просто перестал обращать на него внимание.
Вот только я не скрываю подобную информацию, не стараюсь показаться хорошим.
Я всегда всё называю своими именами.
Да, со временем можно поменять мнения и главное не бояться признать это, но когда пытаешься откровенно обмануть, могут напомнить.
А как относится к этому, люди должны сами для себя определиться.