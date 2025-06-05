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«Вест Хэм» отклонил предложение «Челси» по трансферу Кудуса

сегодня, 18:44

«Челси» хочет подписать нападающего «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса.

«Синие» предложили «молотобойцам» Кирнана Дьюсбери-Холл и Роберта Санчеса, а также доплату со своей стороны, в обмен на ганского форварда. «Вест Хэм» ответил на это предложение отказом.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ WEST HAM (раскрыть)
сегодня в 19:32
Да и Бог с ним 😂 пусть играет дальше в ВХЮ)
WEST HAM
WEST HAM ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 19:08
Значит никто его вам не продаст!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:03
"Где я высказался, что я удаляю комментарии Кто попал в топы?"

А было время когда протон на протяжении нескольких месецев каждый день удалял мои лучшие комментария.
И не важно, что там было написано, важно было просто удалить именно мой комментарий.


Не скрою в ответ я тоже иногда удалял его комментария, а потом просто перестал обращать на него внимание.

Вот только я не скрываю подобную информацию, не стараюсь показаться хорошим.
Я всегда всё называю своими именами.
Да, со временем можно поменять мнения и главное не бояться признать это, но когда пытаешься откровенно обмануть, могут напомнить.
А как относится к этому, люди должны сами для себя определиться.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:49
Слишком много хотят за него, никто не заплатит 85 миллионов фунтов.
Байкал-38
Байкал-38 ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 18:46
Ударим "лайками" по "дизлайку"!!!
Гость
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