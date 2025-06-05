«Вест Хэм» отклонил предложение «Челси» по трансферу Кудуса

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сегодня, 18:44

«Челси» хочет подписать нападающего «Вест Хэма» .

«Синие» предложили «молотобойцам» и , а также доплату со своей стороны, в обмен на ганского форварда. «Вест Хэм» ответил на это предложение отказом.