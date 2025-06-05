Трансферный рынок наводнён токсичными футболистами. Рэшфорд, Санчо и Леау ищут новые клубы

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вчера, 18:55

Важное лето для техничных хулиганов.

Алехандро Гарначо, МЮ

Согласно манчестерской легенде, Аморим кричал Гарначо, что аргентинцу будет сложно найти новый клуб, поскольку его высокомерие перекрывает футбольный талант. В «Манчестер Юнайтед» дерзкий аргентинец не останется. Алехандро разозлил тренера, когда через брата сливал информацию из раздевалки первой команды. Игрок может принять эффектное решение на поле, вроде удара боковыми ножницами, но Гарначо точно не новый Роналду. И не второй Месси, чтобы вокруг него строит новую команду Аморима. Зимой Алехандро мог уехать в «Наполи», где стал бы чемпионом Италии, но клуб Де Лаурентиса отказался от сделки, когда футболист запросил невероятно высокую зарплату. Гарначо ждёт летний трансфер.

Жоау Феликс, «Челси»

Португалец стал очередной кадровой проблемой «Челси». Лондонский клуб отправил неприкаянного атакующего хавбека в «Милан», но в нестабильной команде самый дорогой португалец в истории футбола выступил неудачно, невзирая работу с соотечественником Консейсау. Теперь Феликсу светит переезд в Турцию, что в его возрасте звучит как диагноз для карьеры. У бывшего игрока «Локомотива» Жоау Мариу в «Бешикташе» больше голевых действий в 32 года, чем у Феликса за «Милан» в 25 лет. Нет ни одной причины верить, что Жоау станет суперзвездой в ближайшее время, жадный агент Мендеш испортил карьеру парню из «Бенфики». Жаль, ведь изначально Жоау оставлял прекрасное впечатление, но зря пошел в «Атлетико».

Антони, МЮ

Здесь через одного будут вингеры «Манчестер Юнайтед», что прекрасно отражает дурацкую трансферную политику великого клуба. За трансферы Антони, Маунта и Санчо «красные дьяволы» отдали 248 млн евро и выдали каждому из этой тройки достойную зарплату. Для сравнения, ПСЖ заплатил за переходы Кварацхелии, Дуэ и Дембеле 170 млн евро, почти на семьдесят меньше, чем МЮ за своих игроков группы атаки. Аморим пошел за новыми форвардами, приглашают Мбеумо после Куньи, но для начала надо разобраться с проколами бывшего тренера тен Хага. Антони переоценили в момент перехода из «Аякса», этот футболист не мог отработать 95 млн евро плюс зарплату. После короткого успешного отрезка в «Бетисе» решил двигаться дальше.

Рафаэл Леау, «Милан»

Ещё один дерзкий парень, как Антони и Гарначо. Из-за характера и нестабильности от вингера Леау отказывались разные большие клубы. Повелители слухов часто отправляли атакующего игрока в ПСЖ или в состав одного из грандов АПЛ . Но лишь сейчас, когда «Милан» проведет сезон без еврокубков, «россонери» приняли решение расстаться с левым вингером. Леау умеет играть в качественный футбол, но это футболист из породы Дембеле. Усмана недавно отстраняли от тренировок ПСЖ , а теперь это претендент на «Золотой мяч 2025». Нестабильный Леау с радостью пройдет похожий путь, но для этого ему нужно по-взрослому заиграть в основе клуба вроде «Ливерпуля». Хотя для начала нужно убедить «Милан» скинуть цену.

Джейдон Санчо, МЮ

Санчо – генератор пафоса, но это пока бесполезный для больших клубов крайний форвард с опытом игры в сборной Англии. Джейдон хорошо выступал в Бундеслиге, но не заиграл в основе «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Вингера прекрасно изучили тренеры академии «Манчестер Сити», и сейчас Гвардиола рад, что вышел из торгов, когда англичанин возвращался домой из Германии. Санчо прекрасно вписывается в компанию с другими футболистами из списка. Нет сомнений, что в 25 лет крайний форвард не отдал футболу все долги. Но характер всегда будет преградой на пути. Самоуверенный Санчо праздновал победу в Лиге конференций с «Челси» как успех на чемпионате мира, но лондонцам такой футболист не нужен, он уходит.

Луис Диас, «Ливерпуль»

Опять человек с непростым характером. По поведению отца Диаса, который стал популярным после похищения, возвращения домой и переезда в Англию, можно представить себе эмоциональность его сына Луиса. Крайний форвард «Ливерпуля» выдавал классные отрезки на левом фланге, но у него нет угрюмой невозмутимости упрямого Кварацхелии. Хвича отказал «Ливерпулю» и выиграл Лигу чемпионов с ПСЖ , а Диас с напарниками по атаке оставил Слота с одним трофеем вместо серии кубков. «Ливерпуль» интересуется Вирцем и Леау, а параллельные трансферы Диаса и Кьезы нужны директорам «красным», чтобы собрать деньги на ценных новичков. Напарники подставили Салаха, Мохамеду нужны новые помощники в атаке.

Маркус Рэшфорд, МЮ

Рэшфорд оказался политиком: Маркус устраивал успешные пиар-акции, вроде похода в гости к болельщику с инвалидностью, а до этого успешно боролся за бесплатные обеды для небогатых школьников, но параллельно пил в Белфасте. Маркус явно подружился с алкоголем, чем огорчил любимую матушку и тренеров «Манчестер Юнайтед». В «Астон Вилле» опухший крайний форвард пытался набрать былую форму, но Эмери вряд ли доволен выступлениями Рэшфорда в решающих матчах сезона. Маркус готов заплатить агенту Захави, чтобы тот запихнул его в резерв «Барселоны», однако Флику не нужны проблемные нападающие, невзирая на солидный возраст Левандовского. Рэшфорд многое умеет, но речь о нестабильном форварде.

Райан Шерки, «Лион»

Свеженький талант на карте очарований. Прорыв Шерки давно ждали. Поскольку невысокий универсал имеет итальянские и алжирские корни, то плеймейкер «Лиона» выглядит старше своих лет, как бывает с южанами. Но Райану на самом деле всего 21 год. Раньше к таланту из школы «Олимпика» хватало претензий: крайне сложный взрывной характер, эгоистичная манера игры, вечные претензии к напарникам в раздевалке и неумение анализировать свои минусы. Сейчас Шерки вроде бы повзрослел, провел хороший сезон и оказался на радарах клубов уровня «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Творческий игрок, но ему важно не повторить ошибок ребят из списка. Футбольный талант не растет, если его не подкармливать трудолюбием.