Влахович близок к переходу в «Фенербахче»

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сегодня, 21:47

«Фенербахче» ищет замену , покинувшему команду, и обратил внимание на форварда «Ювентуса» .

Президент турецкого клуба Али Коч встретился с новым генеральным директором «Ювентуса» Дамьеном Комолли, чтобы обсудить возможность трансфера игрока.

Ожидается, что «Ювентус» запросит за Влаховича 35 млн евро, однако «Фенербахче» рассчитывает договориться о более низкой цене.