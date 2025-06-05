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Влахович близок к переходу в «Фенербахче»

сегодня, 21:47

«Фенербахче» ищет замену Эдину Джеко, покинувшему команду, и обратил внимание на форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.

Президент турецкого клуба Али Коч встретился с новым генеральным директором «Ювентуса» Дамьеном Комолли, чтобы обсудить возможность трансфера игрока.

Ожидается, что «Ювентус» запросит за Влаховича 35 млн евро, однако «Фенербахче» рассчитывает договориться о более низкой цене.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 22:32
К сожалению, Влахович лишён таланта обработки мяча в динамике.
Это удивляет, балканцы техничные обычно.
Полное разочарование.
В Фенербахче будет иметь больше возможностей, думаю.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 21:58
Всего лишь Фенер?!?!
А разговоров то было, Арс, Челси и т.д. Ну его игра как раз соответствует чему-то вроде топов чемпионата Турции. В чемпионатах типа АПЛ, Примера, Серия А, Бундеслига его максимум середняки.
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