Влахович близок к переходу в «Фенербахче»

«Фенербахче» ищет замену Эдину Джеко, покинувшему команду, и обратил внимание на форварда «Ювентуса» Душана Влаховича.
Президент турецкого клуба Али Коч встретился с новым генеральным директором «Ювентуса» Дамьеном Комолли, чтобы обсудить возможность трансфера игрока.
Ожидается, что «Ювентус» запросит за Влаховича 35 млн евро, однако «Фенербахче» рассчитывает договориться о более низкой цене.
Это удивляет, балканцы техничные обычно.
Полное разочарование.
В Фенербахче будет иметь больше возможностей, думаю.
Это удивляет, балканцы техничные обычно.
Полное разочарование.
В Фенербахче будет иметь больше возможностей, думаю.
А разговоров то было, Арс, Челси и т.д. Ну его игра как раз соответствует чему-то вроде топов чемпионата Турции. В чемпионатах типа АПЛ, Примера, Серия А, Бундеслига его максимум середняки.
А разговоров то было, Арс, Челси и т.д. Ну его игра как раз соответствует чему-то вроде топов чемпионата Турции. В чемпионатах типа АПЛ, Примера, Серия А, Бундеслига его максимум середняки.