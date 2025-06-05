Клубный рекорд и вакансия для центрфорварда. Трансферные приоритеты «Ливерпуля»

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вчера, 21:28

Слот развернул бурную деятельность.

«Байер» раскручивает «Ливерпуль» на рекорд

Немцы отдали чемпионам Англии правого латераля Фримпонга на замену Александер-Арнольду, который теперь представляет «Реал». Контракт голландца обошелся «Ливерпулю» в 40 миллионов евро. Воспитанник «Манчестер Сити» станет напарником Салаха справа, а вот левый полуфланг могут укрепить знакомым Фримпонга из «Байера». Вчера Вирц забил Португалии, но его команда проиграла в полуфинале Лиги наций после голов Консейсау и Роналду.

В «Байере» Флориан не останется. После матча один из фанатов спросил его о «Ливерпуле», а футболист кивнул в ответ. Вирц определился – хочет играть за команду с ван Дейком и Салахом, а вот его немецкий клуб пользуется знаниями. «Красные» год назад не тратили деньги на дорогих новичков. «Байер» знает, что у англичан есть финансовые запасы. Отказались отправить Вирца в Англию за 130 млн евро и мечтают получить на двадцать миллионов больше.

Некрасивая позиция, ведь Вирц был верным солдатом в родном клубе, теперь ему нужно расти. В «Реале» Флориана не будет, Перес не отдаст столько денег, а «Манчестер Сити» не заинтересовал самого футболиста. «Ливерпуль» будет оптимальным решением: Собослаи не всегда удачно дополнял хавбеков Гравенберха и МакАллистера, а слева у «красных» были проблемы из-за перепадов в игре Диаса и Гакпо. Вирц пригодится как плеймейкер.

Слот планирует обновить весь левый фланг

Большие клубы разбирают оборону «Борнмута». Голландский испанец Хёйсен стал игроком «Реала», его напарник по центру защиты Забарный заинтересовал ПСЖ , а левый защитник Керкеж переходит в «Ливерпуль». Сделка оценивается в 45 млн евро, футболисту всего 21 год, ставка на перспективу. Для подстраховки будет опытный Робертсон, которого мотивирует появление сильного конкурента. Или шотландец уйдет, ведь «Ливерпуль» должен учитывать зарплаты.

Клуб попрощался за последние годы с целым рядом опытных ветеранов, которые получали много денег. Новые контракты Салаха и ван Дейка безумно дорогие. Сэкономили, когда отпустили Александер-Арнольда, но теперь Робертсон третий в «Ливерпуле» по зарплате. В первой десятке также есть Кьеза, но с атакующих хавбеком планируют попрощаться. Даже в клубах с прекрасными скаутами и продуманной трансферной политикой случаются заметные проколы.

На Кьезу много не потратили, а вот за Диаса отдали 54 млн евро и хотят соразмерную компенсацию. Колумбиец – один из тех, кому ищут новую команду. Гапко останется вариантом слева и в центре атаки, но слухи связывают с «Ливерпулем» чистых вингеров. Вряд ли пойдут за Родриго, хотя бразилец хочет перебраться на левый фланг, который ему недоступен в «Реале» из-за Винисиуса. У «Ливерпуля» есть варианты вроде нестабильного португальца Леау из «Милана».

Понятен план Слота – собирает Салаху напарников для создания новой атаки. Вирц и новый левый вингер – две опции, но не менее важна ставка на «девятку». Исак может остаться в «Ньюкасле», там шейхи хотят сорвать переговоры шведа с другими клубами. Дьёкереш вряд ли подходит «Ливерпулю» по стилю, хотя его наглость отсылает ко временам Луиса Суареса в АПЛ . «Арсенал» пошел за Шешко, а «красные» могут обратить внимание на француза Экитике.

ПСЖ отказался от нападающего, зато в «Айнтрахте» Уго сыгрался с Мармушем, а потом забивал голы после переезда египтянина в Манчестер. Салах может расспросить напарника по сборной о поведении Экитике, когда никто с камерами не смотрит, а скауты «Ливерпуля» точно имеют досье на каждого из упомянутых нападающих. Также боссы клуба думают о будущем игроков с истекающими контрактами, как у Конате и Робертсона, но первая задача – найти «девятку».

У «Ливерпуля» слишком много перестановок

Второй сезон опасен для Слота, ведь во всех линиях возможны перестановки. Вратарь Алиссон запомнился яркими спасениями в Париже и достойно провел сезон в АПЛ , где снова стал чемпионом, и за бразильским голкипером снова пришли из Саудовской Аравии. Также все помнят о травмах вратаря. Достойный резервист Келлехер перешел в «Брентфорд», а приезд Мамардашвили намекает на возраст бразильца Бекера: Алиссону до конца года исполнится 33 года.

Скорее всего, голкипер решит остаться в «Ливерпуле», ведь боится потерять форму в Саудовской Аравии накануне ЧМ -2026. Впрочем, есть ещё один вариант, при котором у «красных» будут новички во всех линиях без исключения. Уругвайский голкипер Муслера попрощался с «Галатасараем», а турки обратились к Алиссону. Сразу отказывать ветеран не стал, но запросил огромную зарплату. Сейчас говорят, что согласится перебраться в Стамбул за 15 миллионов евро в год.

Алиссон не хочет рисковать. Если на тренировках тренерский штаб Слота увидит, что Мамардашвили готов лучше, то это навредит позициям Бекера в сборной Бразилии, где теперь новый тренер Анчелотти. Также через год светит только трансфер в Саудовскую Аравию, возраст берет свое. Но даже если Алиссон остается, у «Ливерпуля» не закрыт вопрос эгоистичной позиции на другом конце поля. Перестановки коснутся центра атаки, где у Слота не было основного снайпера.

Дарвина Нуньеса пора отпустить, уругваец не заиграл в «Ливерпуле». Причем менеджеры клуба в лице Майкла Эдвардса, похоже, сделали ошибку. Зимой Нуньеса готовы были забрать шейхи из Саудовской Аравии, но клуб остановил переговоры. Теперь Нуньес потерял в цене, а в «Атлетико» вряд ли согласятся на обмен Дарвина на Хулиана Альвареса с доплатой. Аргентинец, конечно, может вернуться в АПЛ , и не такие сделки проворачивали, но речь о сложных переговорах.