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Матч футбольных сборных России и Нигерии начнётся с минуты молчания

вчера, 12:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 1Логотип футбольный клуб НигерияНигерияМатч завершен

Товарищеская игра между сборными России и Нигерии, которая состоится 6 июня на московском стадионе «Лужники», начнется с минуты молчания в память о погибших при крушении моста в Брянской области.

В департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС отметили:

Сборная России — это наша народная команда, и она не может оставаться в стороне от трагедии. Перед стартовым свистком футболисты и болельщики почтут память погибших в теракте минутой молчания, а по окончанию матча мы организуем номер закрытия с символичной композицией «Так хочется жить» в исполнении группы «Рождество».

Напомним, в начале июня в Брянской области рухнул автомобильный мост, обломки которого упали на проходящий поезд. В результате трагедии погибли семь человек, более сотни получили травмы.

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sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:26
Ну это как грится на их усмотрение! Дальше промолчу!
протон
протон
вчера в 13:10
Думаю стоит тут отключить комментарии
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