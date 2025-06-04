Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов прилетел в Москву.
Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, в котором футболист сообщил о прибытии, а также показал кубок Лиги чемпионов, стоящий на чемодане.
Россиянин в составе французского клуба стал победителем ведущего международного клубного турнира в Европе, в финале которого команда крупно обыграла миланский «Интер» (5:0).
Пойми правильно. Никто Семака не ругает. Он часть системы..., системы у которой спортивная состязательность не ставится во главу угла. Семак - тренер клуба, которому успех на международной арене не важен, ибо футбольные ценности там - третьестепенны. Было бы не так, после таких слов Серёжу бы попросили на выход ещё в 21-м году..., однако..., он работает. Поэтому..., поэтому.
Есть деньги..., на их содержание есть ряженые футболисты, ряженый тренер, и далее до верха. Так было, так есть и так, к сожалению, будет..., как будет и ветер, и дождь, и тропические торнады...)))
Пойми правильно. Никто Семака не ругает. Он часть системы..., системы у которой спортивная состязательность не ставится во главу угла. Семак - тренер клуба, которому успех на международной арене не важен, ибо футбольные ценности там - третьестепенны. Было бы не так, после таких слов Серёжу бы попросили на выход ещё в 21-м году..., однако..., он работает. Поэтому..., поэтому.
Есть деньги..., на их содержание есть ряженые футболисты, ряженый тренер, и далее до верха. Так было, так есть и так, к сожалению, будет..., как будет и ветер, и дождь, и тропические торнады...)))
Нельзя ругать ветер, дождь или Семака.....
Ибо от твоей ругани ничего не изменится....
Нельзя ругать ветер, дождь или Семака.....
Ибо от твоей ругани ничего не изменится....
Блистательные..., блистательные слова. Одно удивляет... Как с такими ценностями одновременно можно адвокатировать за Сержа Богданыча..., который, цитирую: "не по родственным связям втесался в состав.....а благодаря таланту и кропотливой работе....."
Блистательные..., блистательные слова. Одно удивляет... Как с такими ценностями одновременно можно адвокатировать за Сержа Богданыча..., который, цитирую: "не по родственным связям втесался в состав.....а благодаря таланту и кропотливой работе....."
Вы предлагаете вручать 24 кубка каждому игроку соразмерно, согласно его вкладу в титул ??? И Сафонову такой...кубочек...с брелочек ???
Не согласен...
В данном случае команду можно сравнить с машиной...у которой каждая деталь на своём месте...и поломка или отсутствие порой самой казалось бы незначительной детали может отрицательно сказаться на работе машины в целом...
Не знаю причину вашей нелюбви в Сафонову (алименты он кстати оплатил) но если смотреть масштабней чем полтора часа финала ЛЧ...то....Матвей не за деньги купил себе место в лучшем клубе ...и не по родственным связям втесался в состав.....а благодаря таланту и кропотливой работе.....И учитывая что он принимал участие в данном турнире, был не только номинально частью команнды но и доннаруммил в отсутствие основного вратаря - считаю что всё заслужено и справедливо...
Вы предлагаете вручать 24 кубка каждому игроку соразмерно, согласно его вкладу в титул ??? И Сафонову такой...кубочек...с брелочек ???
Не согласен...
В данном случае команду можно сравнить с машиной...у которой каждая деталь на своём месте...и поломка или отсутствие порой самой казалось бы незначительной детали может отрицательно сказаться на работе машины в целом...
Не знаю причину вашей нелюбви в Сафонову (алименты он кстати оплатил) но если смотреть масштабней чем полтора часа финала ЛЧ...то....Матвей не за деньги купил себе место в лучшем клубе ...и не по родственным связям втесался в состав.....а благодаря таланту и кропотливой работе.....И учитывая что он принимал участие в данном турнире, был не только номинально частью команнды но и доннаруммил в отсутствие основного вратаря - считаю что всё заслужено и справедливо...
Может вы всё таки обратите внимание на комментарий пользователя Мясо69, от сегодня 10:53?
Спасибо
Может вы всё таки обратите внимание на комментарий пользователя Мясо69, от сегодня 10:53?
Спасибо
)))))) Это всё равно что сказать так: "Иванов и Петров - два разных чиновника.")))
"И почему Семак...почему например не Иван Фёдорович Крузенштерн ???"
Потому что Иван Федорович Крузенштерн - не в обойме Зенита. А Соболев, увы, - работник клуба. И как у всякого работника блатной структуры у них с Семаком есть единое корпоративное мышление..., в том числе и в вопросах отношения к ЕК.
По Крузенштерну разобрались ?
P.S. Не..., ну может Соболь не только в пивную заглянул..., мож. и в Старую Пинакотеку ходил..., человек всё-таки фотограф; художники - не сторонние для него люди.
)))))) Это всё равно что сказать так: "Иванов и Петров - два разных чиновника.")))
"И почему Семак...почему например не Иван Фёдорович Крузенштерн ???"
Потому что Иван Федорович Крузенштерн - не в обойме Зенита. А Соболев, увы, - работник клуба. И как у всякого работника блатной структуры у них с Семаком есть единое корпоративное мышление..., в том числе и в вопросах отношения к ЕК.
По Крузенштерну разобрались ?
P.S. Не..., ну может Соболь не только в пивную заглянул..., мож. и в Старую Пинакотеку ходил..., человек всё-таки фотограф; художники - не сторонние для него люди.
Абсолютно...
Матвей привёз кубок, который Соболев пару дней назад щёлкал в Мюнхене....
При чём тут Семак ???
И почему Семак...почему например не Иван Фёдорович Крузенштерн ???
Коль уж всё равно не в тему.....
Абсолютно...
Матвей привёз кубок, который Соболев пару дней назад щёлкал в Мюнхене....
При чём тут Семак ???
И почему Семак...почему например не Иван Фёдорович Крузенштерн ???
Коль уж всё равно не в тему.....
17.05.21 Семак сказал, что у клуба нет задачи выхода из группы в ЛЧ.
Поэтому свои претензии про гадости, адресуй самому Семаку, а не мне, любезный.
Причем здесь Семак и Зенит? Ну ты сам его впихнул с Соболем. Вот и непонятно, нафига Соболю ушастый, если Богданычу он нахрен не нужен. Самого не удивляет ? Странно.
Вопросы?)))
17.05.21 Семак сказал, что у клуба нет задачи выхода из группы в ЛЧ.
Поэтому свои претензии про гадости, адресуй самому Семаку, а не мне, любезный.
Причем здесь Семак и Зенит? Ну ты сам его впихнул с Соболем. Вот и непонятно, нафига Соболю ушастый, если Богданычу он нахрен не нужен. Самого не удивляет ? Странно.
Вопросы?)))
30.05.2025 21:24
"Соболев снял трофей Лиги чемпионов на улице Мюнхена"
При чём здесь Семак вообще непонятно...
Видать любая гадость сказанная про Семака в любое время на любой ветке по любой теме прибавляет вам вистов...
30.05.2025 21:24
"Соболев снял трофей Лиги чемпионов на улице Мюнхена"
При чём здесь Семак вообще непонятно...
Видать любая гадость сказанная про Семака в любое время на любой ветке по любой теме прибавляет вам вистов...
Соболь скорее в Хофбройхаус ездил.
Сдался ушастый Зениту, когда Семак ещё во времена своего позора в ЛЧ молвил, что клубу ЕК не нужны.
Соболь скорее в Хофбройхаус ездил.
Сдался ушастый Зениту, когда Семак ещё во времена своего позора в ЛЧ молвил, что клубу ЕК не нужны.
А штатный фотокорреспондент Зенита А.Соболев зачем то ездил в Мюнхен его фотографировать...
А штатный фотокорреспондент Зенита А.Соболев зачем то ездил в Мюнхен его фотографировать...