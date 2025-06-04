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Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов

сегодня, 08:27

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов прилетел в Москву.

Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, в котором футболист сообщил о прибытии, а также показал кубок Лиги чемпионов, стоящий на чемодане.

Россиянин в составе французского клуба стал победителем ведущего международного клубного турнира в Европе, в финале которого команда крупно обыграла миланский «Интер» (5:0).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:47, ред.
Джек.
Пойми правильно. Никто Семака не ругает. Он часть системы..., системы у которой спортивная состязательность не ставится во главу угла. Семак - тренер клуба, которому успех на международной арене не важен, ибо футбольные ценности там - третьестепенны. Было бы не так, после таких слов Серёжу бы попросили на выход ещё в 21-м году..., однако..., он работает. Поэтому..., поэтому.

Есть деньги..., на их содержание есть ряженые футболисты, ряженый тренер, и далее до верха. Так было, так есть и так, к сожалению, будет..., как будет и ветер, и дождь, и тропические торнады...)))
Raper Olezha
Raper Olezha ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 11:43
Потому что сборная в Москве,а не Краснодаре
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:40
Пока Богданыч часть Зенита - он правильный тренер.....

Нельзя ругать ветер, дождь или Семака.....
Ибо от твоей ругани ничего не изменится....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:35
"Не знаю причину вашей нелюбви в Сафонову (алименты он кстати оплатил) но если смотреть масштабней чем полтора часа финала ЛЧ...то....Матвей не за деньги купил себе место в лучшем клубе ...и не по родственным связям втесался в состав.....а благодаря таланту и кропотливой работе....."


Блистательные..., блистательные слова. Одно удивляет... Как с такими ценностями одновременно можно адвокатировать за Сержа Богданыча..., который, цитирую: "не по родственным связям втесался в состав.....а благодаря таланту и кропотливой работе....."
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:22
Футбол командная игра...
Вы предлагаете вручать 24 кубка каждому игроку соразмерно, согласно его вкладу в титул ??? И Сафонову такой...кубочек...с брелочек ???
Не согласен...

В данном случае команду можно сравнить с машиной...у которой каждая деталь на своём месте...и поломка или отсутствие порой самой казалось бы незначительной детали может отрицательно сказаться на работе машины в целом...

Не знаю причину вашей нелюбви в Сафонову (алименты он кстати оплатил) но если смотреть масштабней чем полтора часа финала ЛЧ...то....Матвей не за деньги купил себе место в лучшем клубе ...и не по родственным связям втесался в состав.....а благодаря таланту и кропотливой работе.....И учитывая что он принимал участие в данном турнире, был не только номинально частью команнды но и доннаруммил в отсутствие основного вратаря - считаю что всё заслужено и справедливо...
Capral
Capral
сегодня в 11:22
Админ.
Может вы всё таки обратите внимание на комментарий пользователя Мясо69, от сегодня 10:53?

Спасибо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:12, ред.
"Соболев и Семак это два разных человека...."


)))))) Это всё равно что сказать так: "Иванов и Петров - два разных чиновника.")))


"И почему Семак...почему например не Иван Фёдорович Крузенштерн ???"


Потому что Иван Федорович Крузенштерн - не в обойме Зенита. А Соболев, увы, - работник клуба. И как у всякого работника блатной структуры у них с Семаком есть единое корпоративное мышление..., в том числе и в вопросах отношения к ЕК.
По Крузенштерну разобрались ?

P.S. Не..., ну может Соболь не только в пивную заглянул..., мож. и в Старую Пинакотеку ходил..., человек всё-таки фотограф; художники - не сторонние для него люди.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:01
Соболев и Семак это два разных человека....
Абсолютно...

Матвей привёз кубок, который Соболев пару дней назад щёлкал в Мюнхене....
При чём тут Семак ???
И почему Семак...почему например не Иван Фёдорович Крузенштерн ???
Коль уж всё равно не в тему.....
протон
протон
сегодня в 10:37
Экс жена его уже нацелилась на кубок? Возьмёт раньше Мбаппе ушастого
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:27, ред.
За что купил, за то продал...
17.05.21 Семак сказал, что у клуба нет задачи выхода из группы в ЛЧ.
Поэтому свои претензии про гадости, адресуй самому Семаку, а не мне, любезный.

Причем здесь Семак и Зенит? Ну ты сам его впихнул с Соболем. Вот и непонятно, нафига Соболю ушастый, если Богданычу он нахрен не нужен. Самого не удивляет ? Странно.

Вопросы?)))
Capral
Capral
сегодня в 10:22
Помню, после победы Милана в ЛЧ в 2003, Шева привёз кубок в Киев. Так Шева имел все основания это сделать, он был главным форвардом команды и пенальти забил решающий в финале. А какое отношение имеет Матвей к победе ПСЖ в ЛЧ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:11
За что купил , за то продал...
30.05.2025 21:24
"Соболев снял трофей Лиги чемпионов на улице Мюнхена"

При чём здесь Семак вообще непонятно...
Видать любая гадость сказанная про Семака в любое время на любой ветке по любой теме прибавляет вам вистов...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 10:00
фссп поэтому сняла с Матвея ограничения. так как человек все долги выплатил, не только алименты)) чего не делает ради поездки с кубком по москве....и играть против нигерии.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:57
Ну конечно! Ага..., в Мюнхен за ушастым...
Соболь скорее в Хофбройхаус ездил.
Сдался ушастый Зениту, когда Семак ещё во времена своего позора в ЛЧ молвил, что клубу ЕК не нужны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:50
Ну вот....
А штатный фотокорреспондент Зенита А.Соболев зачем то ездил в Мюнхен его фотографировать...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:39
Там другой чемпион с кубком РПЛ спит...
adekvat
adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 09:25
Наверно заплатил, иначе не выпустят обратно.
112910415
112910415
сегодня в 09:21
заплати алименты и празднуй спокойно ! )
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:08
Краснодар тоже ждет. Надеюсь он алименты заплатил?
Александр Гармашов
Александр Гармашов
сегодня в 09:03
У него все еще впереди . Красавчик!
HE Э ГO И CT
HE Э ГO И CT
сегодня в 08:49
Опасно.. Жена может потребовать "отпилить" ручку.. На алименты.. 🤭
gxp4ztv2psg5
gxp4ztv2psg5
сегодня в 08:45
Похоже ему какую-то копию дали.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:39
Интересно, почему в Москву, а не в Краснодар?...
galem72
galem72
сегодня в 08:35
Мощно! Как говорится, главное, участие! Из 17 мачтей ЛЧ вышел лишь в 2 замесах. Пибидитель. ))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:30
"А также показал кубок Лиги чемпионов, стоящий на чемодане." Мотя в чемодан быстро прячь! А то уведут!)))
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