Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов

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сегодня, 08:27

Вратарь ПСЖ прилетел в Москву.

Пресс-служба сборной России опубликовала видеоролик, в котором футболист сообщил о прибытии, а также показал кубок Лиги чемпионов, стоящий на чемодане.

Россиянин в составе французского клуба стал победителем ведущего международного клубного турнира в Европе, в финале которого команда крупно обыграла миланский «Интер» (5:0).