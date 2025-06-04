«Химки» приостановили работу

Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский рассказал источнику о том, что клуб приостановил деятельность.
Клуб «Химки» ввёл режим простоя, работа приостановлена. В этом режиме мы сейчас находимся, такой приказ существует.
Ранее команда не получила лицензию на участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По итогам сезона 2024/25 она заняла 12-е место.
3 июня на общем собрании большинство клубов РПЛ проголосовали за то, чтобы в лиге остался «Пари НН».
и утопил всех
и утопил всех
Куда смотрело РФС?
Получается и первая и вторая команда идут в отпуск без гроша в кармане?
Куда смотрело РФС?
Получается и первая и вторая команда идут в отпуск без гроша в кармане?
Когда уж мы начнем себя то уважать!?
Букмекеры и тотализатор вместо футбола! И зачем нужен какой-то футбол?
Когда уж мы начнем себя то уважать!?
Букмекеры и тотализатор вместо футбола! И зачем нужен какой-то футбол?