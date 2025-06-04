«Химки» приостановили работу

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сегодня, 08:59

Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский рассказал источнику о том, что клуб приостановил деятельность.

Клуб «Химки» ввёл режим простоя, работа приостановлена. В этом режиме мы сейчас находимся, такой приказ существует.

Ранее команда не получила лицензию на участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ). По итогам сезона 2024/25 она заняла 12-е место.