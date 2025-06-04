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«Химки» приостановили работу

сегодня, 08:59

Руководитель пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский рассказал источнику о том, что клуб приостановил деятельность.

Клуб «Химки» ввёл режим простоя, работа приостановлена. В этом режиме мы сейчас находимся, такой приказ существует.

Ранее команда не получила лицензию на участие в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ). По итогам сезона 2024/25 она заняла 12-е место.

3 июня на общем собрании большинство клубов РПЛ проголосовали за то, чтобы в лиге остался «Пари НН».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:31
А режим простоя- это видимо режим невыплаты зарплаты...
112910415
112910415
сегодня в 09:29
не сдюжил Садыгов
и утопил всех
матос
матос
сегодня в 09:17
А стадион отойдет в собственность МО обл-ти?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:13
Видимо скоро ФК Химки прекратит существование
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:09
Видно дела у химиков вообще плохие...
Куда смотрело РФС?
Получается и первая и вторая команда идут в отпуск без гроша в кармане?
zqr2fzb4fxw8
zqr2fzb4fxw8
сегодня в 09:07
А кто и что мешало назначить нового чемпиона на следующий год!? Голосование есть голосование!
Когда уж мы начнем себя то уважать!?
Букмекеры и тотализатор вместо футбола! И зачем нужен какой-то футбол?
Гость
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