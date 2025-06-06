Московское «Торпедо» накопило долг за аренду полей

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вчера, 11:19

Футбольный клуб «Торпедо» Москва задолжал почти 1,4 миллиона рублей компании City Football за аренду полей в районе МЦК «Верхние Котлы».

Клуб и компания заключили соглашение о скидке на аренду в обмен на годовое сотрудничество. Однако после смены генерального директора «Торпедо» переехали на другую базу и не оплатили часть месяцев, предусмотренных договором. Попытки урегулировать ситуацию не увенчались успехом: клуб предложил сумму, значительно меньше ожидаемой.

Ранее «Торпедо» уже сталкивалось с подобными спорами — в суде с поставщиком воды команда согласилась выплатить долг и неустойку в общей сложности 717 тысяч рублей.

В следующем сезоне автозаводцы будут играть на стадионе «Арена-Химки».